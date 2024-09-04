https://sarabic.ae/20240904/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-في-فلاديفوستوك-الروسية-فيديو-1092378185.html

بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو

بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع المقام في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا. 04.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-04T08:05+0000

2024-09-04T08:05+0000

2024-09-04T08:31+0000

روسيا

المنتدى الاقتصادي الشرقي

فلاديفوستوك

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وقال بوتين خلال لقاءه مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن السلطات الروسية تحاول إنشاء مراكز مهمة للتعاون الإنساني والثقافي في الشرق الأقصى.وأضاف بوتين: "ما الذي أود أن ألفت انتباهكم إليه أيضًا؟ بالإضافة إلى أننا نعمل على تطوير هذه المنطقة، الشرق الأقصى، اقتصاديًا وصناعيًا، نحاول أيضًا إنشاء مراكز مهمة للتعاون الإنساني والثقافي هنا".وأكد بوتين أن فلاديفوستوك ستصبح وجهة جيدة للتبادلات الثقافية مع الصين والسياح القادمين من الصين. وعلّق قائلا: وأكد بوتين على أهمية العلاقات الروسية الصينية وقال: "بفضل الجهود المشتركة، وصلت العلاقات بين الصين وروسيا إلى مستوى عال غير مسبوق. ونحن نولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي. وآمل أن نتمكن من البحث والعثور خلال اجتماعات اليوم والعمل المشترك غدا، في المنتدى الاقتصادي الشرقي مجالات جديدة لتفاعلنا".واقترح بوتين، خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجموعة الـ"بريكس"، عقد اجتماع ثنائي منفصل مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة الـ"بريكس" في قازان.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في المنتدى الاقتصادي الشرقي، الشكر لنائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، لمرافقته الوفد الروسي إلى هاربين خلال زيارته للصين في مايو/ أيار الماضي.وقال بوتين: "أتذكر جيدًا كيف عملت أنا وأنت مؤخرًا معًا في هاربين وأريد أن أشكرك على تنفيذك بشكل غير رسمي لأمر رئيس جمهورية الصين الشعبية بمرافقة وفدنا والقيام بدور نشط في هذا العمل المشترك".وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن مفاوضات بوتين مع هان تشنغ، ستتناول القضايا التي ستكون استمرارًا لـ "المحادثات المحددة" التي جرت خلال زيارة الرئيس الروسي إلى منغوليا، يوم أمس الثلاثاء.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا 2024-09-04T08:05+0000 true PT14M24S

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