https://sarabic.ae/20240829/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-الصين-تثير-قلق-واشنطن-والانتخابات-الأمريكية-تشكل-مرحلة-مفصلية-1092196093.html

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي، باسم عساف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من التوسع الصيني في العالم، مشيرا إلى أن الصراع في منطقة جنوب آسيا وبحر الصين في أوجه وهو... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T11:01+0000

2024-08-29T11:01+0000

2024-08-29T11:01+0000

العالم

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وأوضح عساف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الانتعاش الاقتصادي الصيني وامتداده ليصل إلى القارة الافريقية وبعض الدول العربية يحتاج إلى ممرات بحرية وبرية لتصل بكين بالعالم على كافة الصعد التجارية والاقتصادية وحتى السياسية، وهو ما يقلق الإدارة الأمريكية، وبالتالي على الصين أن تحافط على هذه الممرات الاستراتيجية".ورأى عساف أن "المرشحين يختلفون في أسلوب المواجهة بين ديمقراطي وجمهوري، وليس في المبادئ، لأن الإدارة الأمريكية هي التي توجه السياسة، وليس الرئيس وحده".ولفت عساف إلى أن "المعركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تسير على صعيدين: الأول إيجابي من خلال موفدين أمريكيين تجري بينهم اتصالات ومشاورات، والثاني سلبي يتمثل في الأساطيل والمدمرات التي تجوب بحر اليابان وكوريا الجنوبية، لا سيما أن هناك بؤرة صراع بين أمريكا والصين تتمثل في تايوان".

https://sarabic.ae/20240730/تقرير-للكونغرس-الولايات-المتحدة-غير-قادرة-على-منافسة-الصين-وروسيا-في-حالة-الحرب-1091235033.html

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