باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-الصين-تثير-قلق-واشنطن-والانتخابات-الأمريكية-تشكل-مرحلة-مفصلية-1092196093.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي، باسم عساف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من التوسع الصيني في العالم، مشيرا إلى أن الصراع في منطقة جنوب آسيا وبحر الصين في أوجه وهو... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T11:01+0000
2024-08-29T11:01+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وأوضح عساف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الانتعاش الاقتصادي الصيني وامتداده ليصل إلى القارة الافريقية وبعض الدول العربية يحتاج إلى ممرات بحرية وبرية لتصل بكين بالعالم على كافة الصعد التجارية والاقتصادية وحتى السياسية، وهو ما يقلق الإدارة الأمريكية، وبالتالي على الصين أن تحافط على هذه الممرات الاستراتيجية".ورأى عساف أن "المرشحين يختلفون في أسلوب المواجهة بين ديمقراطي وجمهوري، وليس في المبادئ، لأن الإدارة الأمريكية هي التي توجه السياسة، وليس الرئيس وحده".ولفت عساف إلى أن "المعركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تسير على صعيدين: الأول إيجابي من خلال موفدين أمريكيين تجري بينهم اتصالات ومشاورات، والثاني سلبي يتمثل في الأساطيل والمدمرات التي تجوب بحر اليابان وكوريا الجنوبية، لا سيما أن هناك بؤرة صراع بين أمريكا والصين تتمثل في تايوان".
https://sarabic.ae/20240730/تقرير-للكونغرس-الولايات-المتحدة-غير-قادرة-على-منافسة-الصين-وروسيا-في-حالة-الحرب-1091235033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية

11:01 GMT 29.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث السياسي، باسم عساف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من التوسع الصيني في العالم، مشيرا إلى أن الصراع في منطقة جنوب آسيا وبحر الصين في أوجه وهو "يندرج في إطار الصراع بين "الناتو"، وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران".
وأوضح عساف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الانتعاش الاقتصادي الصيني وامتداده ليصل إلى القارة الافريقية وبعض الدول العربية يحتاج إلى ممرات بحرية وبرية لتصل بكين بالعالم على كافة الصعد التجارية والاقتصادية وحتى السياسية، وهو ما يقلق الإدارة الأمريكية، وبالتالي على الصين أن تحافط على هذه الممرات الاستراتيجية".
وشدد عساف على أن "الانتخابات الأمريكية ستكون مرحلة مفصلية في هذا الصراع على اعتبار أن الفائز سيلعب دورا كبيرا سواء في المواجهة أو الحوار مع المحور الشرقي".
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
تقرير للكونغرس: الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا في حالة الحرب
30 يوليو, 01:28 GMT
ورأى عساف أن "المرشحين يختلفون في أسلوب المواجهة بين ديمقراطي وجمهوري، وليس في المبادئ، لأن الإدارة الأمريكية هي التي توجه السياسة، وليس الرئيس وحده".
ولفت عساف إلى أن "المعركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تسير على صعيدين: الأول إيجابي من خلال موفدين أمريكيين تجري بينهم اتصالات ومشاورات، والثاني سلبي يتمثل في الأساطيل والمدمرات التي تجوب بحر اليابان وكوريا الجنوبية، لا سيما أن هناك بؤرة صراع بين أمريكا والصين تتمثل في تايوان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTحيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل05:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала