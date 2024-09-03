https://sarabic.ae/20240903/بوتين-المدفوعات-التجارية-بين-روسيا-ومنغوليا-تنفذ-تقريبا-بالكامل-بعملات-بديلة-عن-الدولار-واليورو-1092342789.html
بوتين: المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو
بوتين: المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو، مشيرا إلى أن... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T09:13+0000
2024-09-03T09:13+0000
2024-09-03T09:17+0000
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روسيا, العالم
بوتين: المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو
09:13 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 09:17 GMT 03.09.2024)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو، مشيرا إلى أن روسيا تزود الاقتصاد المنغولي بموارد الطاقة بموثوقية، وتلبي طلبات إمدادات الوقود بما في ذلك الشروط التفضيلية.