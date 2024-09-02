https://sarabic.ae/20240902/بوتين-تطوير-الشراكة-الشاملة-مع-منغوليا-كان-وسيبقى-إحدى-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1092292207.html
بوتين: تطوير الشراكة الشاملة مع منغوليا كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية
بوتين: تطوير الشراكة الشاملة مع منغوليا كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T02:20+0000
2024-09-02T02:20+0000
2024-09-02T02:40+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار منغوليا
الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2019"
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_486c9edfa092c1e710da890c1bb0098d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، "إن تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة - كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/03/1090413378_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1354d3aa0f34d3f652f167b9bdb0ca03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار منغوليا, الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2019"
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار منغوليا, الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2019"
بوتين: تطوير الشراكة الشاملة مع منغوليا كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية
02:20 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 02:40 GMT 02.09.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، "إن تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة - كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".