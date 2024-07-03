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بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
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بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات ثنائية على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/ يوليو الجاري في أستنا عاصمة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس المنغولي، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش قمة منظمة شنغهاي، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.
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روسيا, العالم, منغوليا, أخبار منغوليا, شنغهاي

بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو

08:43 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 03.07.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات ثنائية على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/ يوليو الجاري في أستنا عاصمة كازاخستان.
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس المنغولي، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش قمة منظمة شنغهاي، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.
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