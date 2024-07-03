https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يعقد-اجتماعات-ثنائية-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-فيديو--1090409336.html
بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات ثنائية على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/ يوليو الجاري في أستنا عاصمة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T08:43+0000
2024-07-03T08:43+0000
2024-07-03T08:51+0000
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس المنغولي، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش قمة منظمة شنغهاي، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, منغوليا, أخبار منغوليا, شنغهاي
روسيا, العالم, منغوليا, أخبار منغوليا, شنغهاي
بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
08:43 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 03.07.2024)
يتبع
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات ثنائية على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/ يوليو الجاري في أستنا عاصمة كازاخستان.
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس المنغولي، أوخناغين خوريلسوخ، على هامش قمة منظمة شنغهاي، وأكد بوتين أن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومنغوليا تقوم على التفاعل والصداقة.