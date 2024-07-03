https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضايا السورية في اجتماع في... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T08:43+0000
2024-07-03T08:43+0000
2024-07-03T08:43+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضايا السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".وأضاف: "سيكون الاجتماع الثنائي طويلًا جدًا، لمدة ساعة على الأقل. بالطبع، سيتحدثان عن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. أولاً وقبل كل شيء، هذه علاقات ثنائية، لكن بالطبع من غير المرجح أن لا يتطرق الرئيسان إلى الشؤون السورية والشؤون الأوكرانية".الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرةوأوضح أنه "كانت هذه مبادرة متبادلة (اللقاء في أستانا)... موضوع زيارة الرئيس بوتين إلى الجمهورية التركية لا يزال على جدول الأعمال. ومن المؤكد أن ذلك سيحدث مع مرور الوقت، بمجرد أن يتم تنسيق جداول أعمال الرئيسين".أردوغان: المبادرات بشأن أوكرانيا التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة
https://sarabic.ae/20240628/أردوغان-مستعدون-لتطوير-العلاقات-مع-سوريا-كما-فعلنا-في-الماضي-1090264633.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضايا السورية في اجتماع في أستانا.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضايا السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".
وعلق بيسكوف على استعداد تركيا لاتخاذ خطوات إضافية لإحلال السلام في سوريا موضحا: "نحن نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية، وقد بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح".
وأضاف: "سيكون الاجتماع الثنائي طويلًا جدًا، لمدة ساعة على الأقل. بالطبع، سيتحدثان عن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. أولاً وقبل كل شيء، هذه علاقات ثنائية، لكن بالطبع من غير المرجح أن لا يتطرق الرئيسان إلى الشؤون السورية والشؤون الأوكرانية".
وأوضح أنه "كانت هذه مبادرة متبادلة (اللقاء في أستانا)... موضوع زيارة الرئيس بوتين إلى الجمهورية التركية لا يزال على جدول الأعمال. ومن المؤكد أن ذلك سيحدث مع مرور الوقت، بمجرد أن يتم تنسيق جداول أعمال الرئيسين".