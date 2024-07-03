https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html

الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا

الكرملين: بوتين وأردوغان سيناقشان الملف السوري في المحادثات خلال اجتماع أستانا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان القضايا السورية في اجتماع في... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T08:43+0000

2024-07-03T08:43+0000

2024-07-03T08:43+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضايا السورية خلال المحادثات بين بوتين وأردوغان: "بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثة".وأضاف: "سيكون الاجتماع الثنائي طويلًا جدًا، لمدة ساعة على الأقل. بالطبع، سيتحدثان عن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. أولاً وقبل كل شيء، هذه علاقات ثنائية، لكن بالطبع من غير المرجح أن لا يتطرق الرئيسان إلى الشؤون السورية والشؤون الأوكرانية".الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرةوأوضح أنه "كانت هذه مبادرة متبادلة (اللقاء في أستانا)... موضوع زيارة الرئيس بوتين إلى الجمهورية التركية لا يزال على جدول الأعمال. ومن المؤكد أن ذلك سيحدث مع مرور الوقت، بمجرد أن يتم تنسيق جداول أعمال الرئيسين".أردوغان: المبادرات بشأن أوكرانيا التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة

https://sarabic.ae/20240628/أردوغان-مستعدون-لتطوير-العلاقات-مع-سوريا-كما-فعلنا-في-الماضي-1090264633.html

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