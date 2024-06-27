https://sarabic.ae/20240627/أردوغان-المبادرات-بشأن-أوكرانيا-التي-تتجاهل-روسيا-لن-تؤدي-إلى-النتائج-المرجوة-1090237116.html
أردوغان: المبادرات بشأن أوكرانيا التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة
أردوغان: المبادرات بشأن أوكرانيا التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن مبادرات حل النزاع الأوكراني التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T15:05+0000
2024-06-27T15:05+0000
2024-06-27T15:05+0000
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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني في أنقرة: "خلال مفاوضاتنا (مع رئيس إستونيا)، ناقشنا الحرب في أوكرانيا، وشددت مرة أخرى على أننا ندعم سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها. فقط من خلال الدبلوماسية يمكن وقف الصراع في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل ونهائي".وأوضح أردوغان أن أنقرة تواصل العمل مع الطرفين.وقال: "المبادرات التي تستبعد روسيا لن تأتي بالنتائج المرجوة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا.ولفت بوتين إلى أن روسيا ممتنة لالتزام تركيا بحل الأزمة في أوكرانيا، كما شكر تركيا على دعم عملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن حل الأزمة.
https://sarabic.ae/20240619/أردوغان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-بوتين-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1090000173.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, إستونيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, إستونيا
أردوغان: المبادرات بشأن أوكرانيا التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن مبادرات حل النزاع الأوكراني التي تتجاهل روسيا لن تؤدي إلى النتائج المرجوة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني في أنقرة: "خلال مفاوضاتنا (مع رئيس إستونيا)، ناقشنا الحرب في أوكرانيا، وشددت مرة أخرى على أننا ندعم سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها. فقط من خلال الدبلوماسية يمكن وقف الصراع في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل ونهائي".
وأوضح أردوغان أن أنقرة تواصل العمل مع الطرفين.
وقال: "المبادرات التي تستبعد روسيا لن تأتي بالنتائج المرجوة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا.
ولفت بوتين إلى أن روسيا ممتنة لالتزام تركيا بحل الأزمة في أوكرانيا، كما شكر تركيا على دعم عملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن حل الأزمة.