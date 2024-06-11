https://sarabic.ae/20240611/بوتين-روسيا-تنظر-بارتياح-إلى-تطور-العلاقات-مع-تركيا-1089761621.html

بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا

بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T18:08+0000

2024-06-11T18:08+0000

2024-06-11T18:09+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".واقترح بوتين مواصلة العمل في صيغة "أستانا" للحرب المشتركة ضد الإرهاب في سوريا، وتطبيع العلاقات التركية معها.وأشار بوتين إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعب دورًا مهمًا في إبرام "صفقة الحبوب"، وليس خطأ من روسيا عدم تمديدها.وأكد أن روسيا تدرس بعناية واحترام جميع المبادرات التركية بشأن الشحن في البحر الأسود.وأشار بوتين إلى أنه سيلتقي بالرئيس أردوغان، في أستانا، في يوليو/ تموز المقبل.وأردف، قائلا: "أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي للرئيس أردوغان، وآمل أنه في المستقبل القريب، باعتقادي، في الفترة من 3 إلى 4 يوليو (المقبل)، من المقرر أن يكون في أستانا، وذلك في إطار حدث دولي، وستكون لدينا الفرصة للقاء به ومناقشة القضايا الراهنة كافة".وأكد بوتين أن روسيا ستدعم سعي تركيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".ولفت بوتين إلى أن روسيا ممتنة لالتزام تركيا بحل الأزمة في أوكرانيا، كما شكر تركيا على دعم عملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن حل الأزمة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسبما أفاد المركز الصحفي للكرملين.

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