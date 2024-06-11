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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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شؤون عسكرية
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بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا
بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T18:08+0000
2024-06-11T18:09+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".واقترح بوتين مواصلة العمل في صيغة "أستانا" للحرب المشتركة ضد الإرهاب في سوريا، وتطبيع العلاقات التركية معها.وأشار بوتين إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعب دورًا مهمًا في إبرام "صفقة الحبوب"، وليس خطأ من روسيا عدم تمديدها.وأكد أن روسيا تدرس بعناية واحترام جميع المبادرات التركية بشأن الشحن في البحر الأسود.وأشار بوتين إلى أنه سيلتقي بالرئيس أردوغان، في أستانا، في يوليو/ تموز المقبل.وأردف، قائلا: "أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي للرئيس أردوغان، وآمل أنه في المستقبل القريب، باعتقادي، في الفترة من 3 إلى 4 يوليو (المقبل)، من المقرر أن يكون في أستانا، وذلك في إطار حدث دولي، وستكون لدينا الفرصة للقاء به ومناقشة القضايا الراهنة كافة".وأكد بوتين أن روسيا ستدعم سعي تركيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".ولفت بوتين إلى أن روسيا ممتنة لالتزام تركيا بحل الأزمة في أوكرانيا، كما شكر تركيا على دعم عملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن حل الأزمة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسبما أفاد المركز الصحفي للكرملين.
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
https://sarabic.ae/20240611/خلال-اليوم-الثاني-لاجتماع-وزراء-خارجية-دول-بريكس-لافروف-يجتمع-مع-نظيره-التركي--1089736953.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا

18:08 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 18:09 GMT 11.06.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالتقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا.
وقال بوتين، خلال لقاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نلاحظ بارتياح تطور العلاقات مع الجمهورية التركية، وكل هذا يحدث بالطبع تحت قيادة ودعم مباشر من صديقنا رئيس الجمهورية التركية".
واقترح بوتين مواصلة العمل في صيغة "أستانا" للحرب المشتركة ضد الإرهاب في سوريا، وتطبيع العلاقات التركية معها.

لقد لعبنا معًا دورًا مهمًا للغاية في حل الأزمة السورية، وأعتقد أنه سيكون من المناسب مواصلة صيغة "أستانا"، ومحاربة الإرهاب، والقيام بكل ما يعتمد علينا، حتى يعود الوضع إلى طبيعته في هذا الاتجاه الذي هو الأهم بالنسبة لنا. بشكل عام الوضع يتطور بشكل إيجابي للغاية.

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وأشار بوتين إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعب دورًا مهمًا في إبرام "صفقة الحبوب"، وليس خطأ من روسيا عدم تمديدها.

لقد لعب الرئيس أردوغان أيضًا دورًا مهمًا في إبرام ما يسمى بصفقة الحبوب، وليس خطأنا أنه لسوء الحظ لم يتم تمديدها.

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
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وأكد أن روسيا تدرس بعناية واحترام جميع المبادرات التركية بشأن الشحن في البحر الأسود.

ندرس بعناية واحترام كبير جميع مبادرات الجمهورية التركية في هذا المسار (الشحن في البحر الأسود) وسنبقى على اتصال معكم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أنه سيلتقي بالرئيس أردوغان، في أستانا، في يوليو/ تموز المقبل.
وأردف، قائلا: "أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي للرئيس أردوغان، وآمل أنه في المستقبل القريب، باعتقادي، في الفترة من 3 إلى 4 يوليو (المقبل)، من المقرر أن يكون في أستانا، وذلك في إطار حدث دولي، وستكون لدينا الفرصة للقاء به ومناقشة القضايا الراهنة كافة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"... لافروف يجتمع مع نظيره التركي
09:49 GMT
وأكد بوتين أن روسيا ستدعم سعي تركيا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

نرحب باهتمام تركيا بعمل "بريكس"، وسندعم بالتأكيد بكل الطرق الممكنة سعي ورغبة تركيا في أن تكون مع دول هذه المجموعة، لحل المشاكل المشترك.

كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أن روسيا ممتنة لالتزام تركيا بحل الأزمة في أوكرانيا، كما شكر تركيا على دعم عملية التفاوض وتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات مع أوكرانيا بشأن حل الأزمة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حسبما أفاد المركز الصحفي للكرملين.
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