https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
الكرملين يرحب... تركيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
الكرملين يرحب... تركيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب باهتمام تركيا بمجموعة "بريكس". 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T10:08+0000
2024-06-04T10:08+0000
2024-06-04T10:08+0000
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن بالتأكيد نرحب بالاهتمام المتزايد بمجموعة "بريكس" من جانب الدول المجاورة لنا، بما في ذلك الدول والشركاء المهمون مثل تركيا. وبالطبع فإن موضوع هذا الاهتمام سيكون على جدول أعمال قمة "بريكس" التي ستترأسها روسيا والتي نستعد لها بنشاط كبير".وأشار إلى أن روسيا ترحب بمثل هذا الاهتمام الشديد بدول البريكس.وأضاف: "بالطبع، من غير المرجح أن تلبي المنظمة مصالح جميع الدول المهتمة، لكن البريكس مهتمة بالحفاظ على الاتصالات مع جميع الدول المهتمة، ولهذا السبب يتم التفكير الآن في أشكال مختلفة للحفاظ على هذا الاتصال هذه العملية ممتدة جدًا في الوقت المناسب".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في البريكس وستراقب التطورات.وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20240523/الرئيس-بوتين-يدعو-ملك-البحرين-لحضور-قمة-بريكس--1089141717.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم
مجموعة بريكس, روسيا, أخبار تركيا اليوم
الكرملين يرحب... تركيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب باهتمام تركيا بمجموعة "بريكس".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن بالتأكيد نرحب بالاهتمام المتزايد بمجموعة "بريكس" من جانب الدول المجاورة لنا، بما في ذلك الدول والشركاء المهمون مثل تركيا. وبالطبع فإن موضوع هذا الاهتمام سيكون على جدول أعمال قمة "بريكس" التي ستترأسها روسيا والتي نستعد لها بنشاط كبير".
وأشار إلى أن روسيا ترحب بمثل هذا الاهتمام الشديد بدول البريكس.
وأضاف: "بالطبع، من غير المرجح أن تلبي المنظمة مصالح جميع الدول المهتمة، لكن البريكس مهتمة بالحفاظ على الاتصالات مع جميع الدول المهتمة، ولهذا السبب يتم التفكير الآن في أشكال مختلفة للحفاظ على هذا الاتصال هذه العملية ممتدة جدًا في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في البريكس وستراقب التطورات.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي يتوقع زيارة روسيا الأسبوع المقبل والمشاركة في مجلس وزراء خارجية دول البريكس.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".