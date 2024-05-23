https://sarabic.ae/20240523/الرئيس-بوتين-يدعو-ملك-البحرين-لحضور-قمة-بريكس--1089141717.html

الرئيس بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة "بريكس"

الرئيس بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة "بريكس"

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور قمة "بريكس" هذا العام، التي ستعقد في قازان، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T13:47+0000

2024-05-23T13:47+0000

2024-05-23T13:47+0000

روسيا

مجموعة بريكس

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وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بصفته رئيسا للجامعة العربية.وقال أوشاكوف: "تتولى البحرين الآن رئاسة جامعة الدول العربية. وقد دعا رئيسنا (الرئيس بوتين) الملك لحضور قمة "بريكس" في قازان بصفته رئيسًا للجامعة العربية في أكتوبر، ويبدو أن هذه الدعوة قد تم قبولها".وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي اللقاء، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.

https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html

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روسيا, مجموعة بريكس