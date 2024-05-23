https://sarabic.ae/20240523/باحث-سياسي-أمريكا-لم-تعد-حليفا-موثوقا-بالنسبة-للدول-العربية-1089136063.html
باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية
باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الروسي، آصف ملحم، على ضرورة "قيام الدول العربية بالبحث عن علاقات دولية متنوعة ومتعدّدة، لا سيّما بعدما جرّبت التحالف مع الولايات المتحدة... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T11:11+0000
2024-05-23T11:11+0000
2024-05-23T11:11+0000
البحرين
روسيا
العالم العربي
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وفي سياق تعليقه على زيارة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى موسكو، أشار ملحم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ الزيارة "تشكّل مؤشراً على تطوّر العلاقات بين البلدين حيث تشهد العديد من اتفاقيات التعاون على الصعيد العسكري والفني والفكري والثقافي والتجاري، كما أنّ الزيارة تؤكّد على تطوير العلاقة بين روسيا والدول الشرق الأوسط بشكل عام والعربية بشكل خاص".وأوضح ملحم أنّ "هذه الجهود تأتي مقابل قيام الولايات المتحدة بتعميق الخلافات والصراعات في المنطقة لعرقلة الجهود الروسية والصينية".وأضاف ملحم أنّه "سيتم البحث في ملفات عديدة منها الطاقة والتجارة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط".ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يجتمع-مع-ملك-البحرين-في-موسكو-فيديو--1089134019.html
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
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البحرين, روسيا, العالم العربي
البحرين, روسيا, العالم العربي
باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية
حصري
أكد الباحث في الشأن الروسي، آصف ملحم، على ضرورة "قيام الدول العربية بالبحث عن علاقات دولية متنوعة ومتعدّدة، لا سيّما بعدما جرّبت التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وتبيّن أنّها لا تمثّل حليفاً موثوقاً".
وفي سياق تعليقه على زيارة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى موسكو، أشار ملحم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ الزيارة "تشكّل مؤشراً على تطوّر العلاقات بين البلدين حيث تشهد العديد من اتفاقيات التعاون على الصعيد العسكري والفني والفكري والثقافي والتجاري، كما أنّ الزيارة تؤكّد على تطوير العلاقة بين روسيا والدول الشرق الأوسط بشكل عام والعربية بشكل خاص".
وشدّد ملحم أنّ "المحيط العربي يحتاج إلى تحالفات مع دول مثل روسيا والصين وخصوصاً أنّ روسيا تحاول معالجة ملفات المنطقة العالقة لا سيّما الملف الفلسطيني عبر قنواتها الخاصة".
وأوضح ملحم أنّ "هذه الجهود تأتي مقابل قيام الولايات المتحدة بتعميق الخلافات والصراعات في المنطقة لعرقلة الجهود الروسية والصينية".
ورأى ملحم أنّ "هذه الزيارة العربية تأتي في ظل تحول كبير في النظام الدولي".
وأضاف ملحم أنّه "سيتم البحث في ملفات عديدة منها الطاقة والتجارة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط
".
وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية
، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.