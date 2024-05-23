باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية

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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
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مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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تكست لقاء سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240523/باحث-سياسي-أمريكا-لم-تعد-حليفا-موثوقا-بالنسبة-للدول-العربية-1089136063.html
باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية
باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الروسي، آصف ملحم، على ضرورة "قيام الدول العربية بالبحث عن علاقات دولية متنوعة ومتعدّدة، لا سيّما بعدما جرّبت التحالف مع الولايات المتحدة... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
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وفي سياق تعليقه على زيارة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى موسكو، أشار ملحم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ الزيارة "تشكّل مؤشراً على تطوّر العلاقات بين البلدين حيث تشهد العديد من اتفاقيات التعاون على الصعيد العسكري والفني والفكري والثقافي والتجاري، كما أنّ الزيارة تؤكّد على تطوير العلاقة بين روسيا والدول الشرق الأوسط بشكل عام والعربية بشكل خاص".وأوضح ملحم أنّ "هذه الجهود تأتي مقابل قيام الولايات المتحدة بتعميق الخلافات والصراعات في المنطقة لعرقلة الجهود الروسية والصينية".وأضاف ملحم أنّه "سيتم البحث في ملفات عديدة منها الطاقة والتجارة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط".ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يجتمع-مع-ملك-البحرين-في-موسكو-فيديو--1089134019.html
https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
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البحرين, روسيا, العالم العربي
البحرين, روسيا, العالم العربي

باحث سياسي: أمريكا لم تعد حليفا موثوقا بالنسبة للدول العربية

11:11 GMT 23.05.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين و حمد بن عيسى آل خليفة
فلاديمير بوتين و حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
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حصري
أكد الباحث في الشأن الروسي، آصف ملحم، على ضرورة "قيام الدول العربية بالبحث عن علاقات دولية متنوعة ومتعدّدة، لا سيّما بعدما جرّبت التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وتبيّن أنّها لا تمثّل حليفاً موثوقاً".
وفي سياق تعليقه على زيارة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إلى موسكو، أشار ملحم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ الزيارة "تشكّل مؤشراً على تطوّر العلاقات بين البلدين حيث تشهد العديد من اتفاقيات التعاون على الصعيد العسكري والفني والفكري والثقافي والتجاري، كما أنّ الزيارة تؤكّد على تطوير العلاقة بين روسيا والدول الشرق الأوسط بشكل عام والعربية بشكل خاص".
وشدّد ملحم أنّ "المحيط العربي يحتاج إلى تحالفات مع دول مثل روسيا والصين وخصوصاً أنّ روسيا تحاول معالجة ملفات المنطقة العالقة لا سيّما الملف الفلسطيني عبر قنواتها الخاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو.... فيديو
09:52 GMT
وأوضح ملحم أنّ "هذه الجهود تأتي مقابل قيام الولايات المتحدة بتعميق الخلافات والصراعات في المنطقة لعرقلة الجهود الروسية والصينية".

ورأى ملحم أنّ "هذه الزيارة العربية تأتي في ظل تحول كبير في النظام الدولي".

وأضاف ملحم أنّه "سيتم البحث في ملفات عديدة منها الطاقة والتجارة والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط".
فلاديمير بوتين و حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
أمس, 12:42 GMT

وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
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