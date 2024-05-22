ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو
15:25 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 22.05.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
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وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وأفاد مراسل" سبوتنيك" بأن الطائرة هبطت في مطار العاصمة الروسية موسكو، مساء الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6:10 مساء، نزل الملك من الطائرة.
وذكر المراسل أنه كان في استقبال الملك البحريني، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين بأنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات في موسكو يوم 23 مايو/ أيار مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الذي سيكون في روسيا في زيارة رسمية.
وذكر الكرملين أن الرئيس بوتين وملك البحرين سيبحثان وضع وآفاق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.
وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وسائل إعلام بحرينية عن زيارة العاهل البحريني إلى روسيا لإجراء مفاوضات حول التعاون الثنائي وتطوير الوضع الإقليمي والدولي.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن ملك البحرين وصل إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومملكة البحرين في 29 سبتمبر/ أيلول 1990، حيث اعترفت البحرين رسميًا بروسيا الاتحادية، في 28 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وزار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، روسيا عدة مرات، ويتم دعم الحوار السياسي النشط وتبادل الوفود بين روسيا والبحرين.
الزيارات الرسمية بين البلدين
زار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، روسيا في زيارة رسمية، في 1و2 ديسمبر 2008، وكانت هذه الزيارة الأولى لملك البحرين إلى روسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث رافق ملك البحرين وفد تمثيلي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي دوائر الأعمال ومصرفيين ورؤساء الشركات البحرينية الكبرى.
والتقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وحضر أول "سباق الجائزة روسيا الكبرى" في سباقات الفورمولا 1 الذي أقيم في سوتشي.
16 مايو, 12:46 GMT
وفي عام 2016، زار ملك البحرين روسيا مرتين لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة في 8 فبراير/شباط، في سوتشي، ومرة في 6 سبتمبر في موسكو، و6 سبتمبر كجزء من زيارته، حضر ملك البحرين المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش"، وعقب الزيارات تم التوقيع على حزمة من الوثائق.
وفي السنوات الأخيرة، جرت عدة محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في 15 مارس/آذار، و30 سبتمبر 2022، وفي يونيو/حزيران 2023 و20 مارس 2024.
وفي الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار 2014، قام ولي عهد البحرين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان آل خليفة، بزيارة رسمية إلى روسيا، وفي 30 أبريل، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان قضايا التسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا وإيران، وخلال الزيارة، في 29 أبريل، التقى ولي عهد البحرين برئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والنقل والتعاون العسكري التقني، وتم التوقيع على حزمة من الوثائق.
11 مايو, 13:56 GMT
التعاون المشترك بين البلدين
يجري حالياً تطوير مشروع لإنشاء مركز مشترك للمعلومات والأعمال في مملكة البحرين، ومن المقرر تنفيذه بمشاركة مركز روسيا للتطوير التطبيقي للذكاء الاصطناعي.
وفي مجال التعاون الثنائي مع البحرين في مجال الطاقة والكهرباء، كان هناك اهتمام كبير من الشركات الروسية بالعمل بشكل فعال على تطوير الشراكات مع الجانب البحريني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال إنتاج النفط والغاز في البحرين، بما في ذلك في منطقة الجرف القاري، وكذلك في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال التقليدية، والاستكشاف الجيولوجي، وإمدادات معدات الطاقة.
وتعد الإمكانات الكبيرة للتفاعل في قطاع النقل تحدد الموقع الجغرافي الفريد للبحرين في المنطقة، ويتطور التعاون في مجال الاستثمار من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق ممتلكات البحرين.
وفي مايو 2021، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين (NSSA) بشأن التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.