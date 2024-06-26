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كواليس السينما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240626/الأسد-يؤكد-انفتاح-سوريا-على-جميع-المبادرات-المرتبطة-بالعلاقة-بين-دمشق-وأنقرة-1090203924.html
الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة
الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة،... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T17:03+0000
2024-06-26T17:03+0000
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وجاء في بيان الرئاسة السورية في قناتها على "تلغرام" أن الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقية لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل.بدوره، أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة، مشدداً على أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا.يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.
https://sarabic.ae/20240617/إعلام-وفدان-عسكريان-من-تركيا-وسوريا-أجريا-محادثات-في-قاعدة-حميميم-1089920478.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم

الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة

17:03 GMT 26.06.2024
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الانتقال إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".
وجاء في بيان الرئاسة السورية في قناتها على "تلغرام" أن الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.

وأوضح البيان أن الأسد أشار إلى أن سوريا تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، لافتاً إلى أن نجاح وإثمار أية مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.

مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية
17 يونيو, 04:37 GMT
وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقية لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل.
بدوره، أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة، مشدداً على أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا.
يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.
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Женщина на руинах больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويين 13:07 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
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