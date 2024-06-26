https://sarabic.ae/20240626/الأسد-يؤكد-انفتاح-سوريا-على-جميع-المبادرات-المرتبطة-بالعلاقة-بين-دمشق-وأنقرة-1090203924.html

الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة

الأسد يؤكد انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين دمشق وأنقرة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة،... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T17:03+0000

2024-06-26T17:03+0000

2024-06-26T17:03+0000

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وجاء في بيان الرئاسة السورية في قناتها على "تلغرام" أن الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً.وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقية لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل.بدوره، أكد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سوريا وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة، مشدداً على أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا.يذكر أنه في عام 2011، منذ اندلاع أحداث سوريا، تدهورت علاقات أنقرة مع دمشق التي كانت قبل هذا الصراع وثيقة للغاية. لكن في الآونة الأخيرة بدأ الطرفان، وكذلك وسائل الإعلام التي تهتم بالعلاقات بين البلدين، تتحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عامًا بين تركيا وسوريا على مستوى وزيري الدفاع.

https://sarabic.ae/20240617/إعلام-وفدان-عسكريان-من-تركيا-وسوريا-أجريا-محادثات-في-قاعدة-حميميم-1089920478.html

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