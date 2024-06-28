https://sarabic.ae/20240628/أردوغان-مستعدون-لتطوير-العلاقات-مع-سوريا-كما-فعلنا-في-الماضي-1090264633.html

أردوغان: مستعدون لتطوير العلاقات مع سوريا كما فعلنا في الماضي

أردوغان: مستعدون لتطوير العلاقات مع سوريا كما فعلنا في الماضي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا، ولا يوجد سبب لعدم إقامتها، بحسب قوله. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T11:41+0000

2024-06-28T11:41+0000

2024-06-28T11:59+0000

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وقال أردوغان، تعقيباً على تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، حول تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا: "لا يوجد سبب لعدم إقامة (علاقات دبلوماسية)، سنعمل معًا على تطوير العلاقات مع سوريا مثلما عملنا معًا في الماضي، وليس لدينا هدف للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".وجاء في بيان الرئاسة السورية عبر قناتها على "تلغرام"، أن "الرئيس الأسد أكد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى، مشدداً على أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً".إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبلوفي وقت سابق، ذكرت صحيفة تركية، نقلاً عن مصادر، أن وفدين عسكريين من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد.وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (حزيران الجاري)"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".وعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع (روسيا، تركيا، إيران، سوريا) في موسكو، في 10 مايو/ أيار 2023. وبناء على نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبلأردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمنوسبق أن حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المواضيع ذات الأولوية في خارطة الطريق، وتشمل الخارطة، استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.

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