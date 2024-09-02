https://sarabic.ae/20240902/بوتين-يؤكد-أن-سياسة-الغرب-المتعمدة-المناهضة-لروسيا-هي-سبب-المأساة-في-أوكرانيا-1092293306.html

بوتين يؤكد أن سياسة الغرب المتعمدة المناهضة لروسيا هي سبب المأساة في أوكرانيا

بوتين يؤكد أن سياسة الغرب المتعمدة المناهضة لروسيا هي سبب المأساة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا بالسياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي بقيادة الولايات... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T05:42+0000

2024-09-02T05:42+0000

2024-09-02T05:42+0000

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العالم

منغوليا

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وقال بوتين في مقابلة مكتوبة مع صحيفة" أونودور" المنغولية عشية زيارته: "السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا هو السياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة".وأكد الرئيس الروسي: "لقد سعوا لعقود من الزمن إلى فرض سيطرتهم الكاملة على أوكرانيا. وقاموا بتمويل المنظمات القومية والمناهضة لروسيا هناك، ونشروا بشكل منهجي مفهوم مفاده أن روسيا هي العدو الأبدي لأوكرانيا، والتهديد الرئيسي لوجودها. في جوهر الأمر، أصبحت أوكرانيا ورقة مساومة في تنفيذ الطموحات الجيوسياسية للغرب".وأكد رئيس الدولة واصفا الوضع الحالي بأنه نتيجة منطقية لاستراتيجية الغرب التدميرية.وقال بوتين إن "عواقب قرارات قادة الاتحاد السوفيتي بشأن القضية القومية - الإقليمية لعبت دورها السلبي في الوضع الحالي في أوكرانيا".وأشار بوتين إلى أن عملية إنشاء أوكرانيا بدأت مباشرة بعد ثورة 1917، عندما نشأت تشكيلات شبه دولة غير مستقرة وقصيرة العمر دون حدود واضحة على هذه المنطقة.ووفقا له فإنه "في وقت لاحق، تم تقسيم حدود جمهوريات الاتحاد داخل الاتحاد السوفييتي بشكل تعسفي إلى حد ما، على أساس ”الضرورة البروليتارية". وهكذا، أُعطيت أوكرانيا دونباس الصناعية التي يقطنها أغلبية من الروس".وأضاف:"يجب أن نفهم أن القادة السوفييت تصرفوا وفقًا للحقائق الجيوسياسية في عصرهم، دون افتراض أن الاتحاد السوفييتي سينتهي من الوجود ويتفكك على طول الحدود الإدارية الداخلية المرسومة بشكل مصطنع، لذلك، فإن ما يحدث الآن له بالتأكيد متطلباته التاريخية".

https://sarabic.ae/20240902/بوتين-كراهية-كل-شيء-روسي-أصبحت-الأيديولوجية-الرسمية-في-أوكرانيا-1092292345.html

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