https://sarabic.ae/20240902/بوتين-كراهية-كل-شيء-روسي-أصبحت-الأيديولوجية-الرسمية-في-أوكرانيا-1092292345.html
بوتين: كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا
بوتين: كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا، مشيرا إلى تعرض ملايين المدنيين في دونباس لسنوات عديدة للإبادة... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T03:01+0000
2024-09-02T03:01+0000
2024-09-02T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
اضطهاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "لسنوات عديدة، تعرض ملايين المدنيين في دونباس للإبادة الجماعية والقصف والحصار من قبل نظام كييف، وفي أوكرانيا، أصبحت كراهية كل شيء روسي هي الأيديولوجية الرسمية".وقال بوتين، "السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا هو السياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة ".وأشار إلى أن الغرب الجماعي ينظر إلى أوكرانيا كسلاح في الحرب ضد روسيا، مؤكدا أن موسكو ترى ذلك وستواصل تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الخاصة من أجل أمن روسيا الاتحادية. كاشفا في السياق أن مجموعة كاملة من العوامل الخارجية والداخلية أثرت على الوضع الحالي في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, اضطهاد, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, اضطهاد, روسيا
بوتين: كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا
03:01 GMT 02.09.2024 (تم التحديث: 03:44 GMT 02.09.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن كراهية كل شيء روسي أصبحت الأيديولوجية الرسمية في أوكرانيا، مشيرا إلى تعرض ملايين المدنيين في دونباس لسنوات عديدة للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته لمنغوليا، نشر نصها على موقع الكرملين على الإنترنت، "لسنوات عديدة، تعرض ملايين المدنيين في دونباس للإبادة الجماعية
والقصف والحصار من قبل نظام كييف، وفي أوكرانيا، أصبحت كراهية كل شيء روسي هي الأيديولوجية الرسمية".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا بالسياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال بوتين، "السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا هو السياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة ".
وأشار إلى أن الغرب الجماعي ينظر إلى أوكرانيا كسلاح في الحرب ضد روسيا، مؤكدا أن موسكو ترى ذلك وستواصل تنفيذ مهامها في إطار العملية العسكرية الخاصة من أجل أمن روسيا الاتحادية. كاشفا في السياق أن مجموعة كاملة من العوامل الخارجية والداخلية أثرت على الوضع الحالي في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.