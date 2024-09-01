https://sarabic.ae/20240901/إصابة-7-مدنيين-بينهم-خمسة-أطفال-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092290919.html
إصابة 7 مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 7 مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T22:12+0000
2024-09-01T22:12+0000
2024-09-01T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 2 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 7 مدنيين بينهم خمسة أطفال: فتاتان من مواليد 2012، ومراهقة من مواليد 2010، وشابان من مواليد 2010.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240829/القوات-الروسية-تحرر-نيكولايفكا-وستيلماخوفكافي-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092193310.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف, قصف مدفعي
إصابة 7 مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف أوكراني على دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 17 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 2 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 7 مدنيين بينهم خمسة أطفال: فتاتان من مواليد 2012، ومراهقة من مواليد 2010، وشابان من مواليد 2010.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 18 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.