https://sarabic.ae/20240902/بوتين-يصل-إلى-منغوليا-في-زيارة-رسمية-فيديو-1092317447.html
بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو
بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T14:45+0000
2024-09-02T14:45+0000
2024-09-02T14:45+0000
روسيا
منغوليا
أخبار منغوليا
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وأشارت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه "من المقرر أن يتبادل الرئيس بوتين، ورئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة".وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة "خالخين غول"، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن "تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".
https://sarabic.ae/20240902/بوتين-تطوير-الشراكة-الشاملة-مع-منغوليا-كان-وسيبقى-إحدى-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1092292207.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا
روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا
بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية.
وأشارت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه "من المقرر أن يتبادل الرئيس بوتين، ورئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة".
وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة "خالخين غول"، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.
وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة
مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن "تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".