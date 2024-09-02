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بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو
بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T14:45+0000
2024-09-02T14:45+0000
روسيا
منغوليا
أخبار منغوليا
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وأشارت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه "من المقرر أن يتبادل الرئيس بوتين، ورئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة".وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة "خالخين غول"، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن "تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".
https://sarabic.ae/20240902/بوتين-تطوير-الشراكة-الشاملة-مع-منغوليا-كان-وسيبقى-إحدى-أولويات-السياسة-الخارجية-الروسية-1092292207.html
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روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا
روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا

بوتين يصل إلى منغوليا في زيارة رسمية... فيديو

14:45 GMT 02.09.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية.
وأشارت الخدمة الصحفية في الكرملين أنه "من المقرر أن يتبادل الرئيس بوتين، ورئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة".
وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة "خالخين غول"، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
بوتين: تطوير الشراكة الشاملة مع منغوليا كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية
02:20 GMT
وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن "تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".
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