https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الرابطة-الدولية-للمحللين-السياسيين-في-بيروت-علاقة-روسيا-ومنغوليا-متينة-جدا--1092364595.html

رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا

رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا

سبوتنيك عربي

أكّد رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في العاصمة اللبنانية بيروت، محسن صالح، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى منغوليا، تكتسب أهمية كبرى في... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T16:50+0000

2024-09-03T16:50+0000

2024-09-03T16:50+0000

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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول المحيطة والمعادية لروسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو غيرها، لا يمكن أن تستمر في هذا السلوك السياسي، فهذا الأمر يشكل نقطة ضعف تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الفاشلة". وشدّد صالح على أن "العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، قوية جدًا على اعتبار أنهم شعب واحد". ورأى صالح أن "روسيا منتصرة في مواجهتها مع الغرب، لا سيما وأنها أفشلت كل المحاولات الأمريكية لضرب علاقتها مع بيلاروسيا".ولفت صالح إلى أن "روسيا استطاعت صد الهجوم الإرهابي الأوكراني على كورسك، والذي نُفّد من أجل تنفيس الفشل الغربي"، مستذكراً كلام الرئيس بوتين، الذي اعتبر فيه أن الرد على هذا الهجوم هو أمر طبيعي، لا سيما وأن موسكو هدّدت مرارًا بأن الاستمرار في هذه الاستفزازات سيؤدي إلى تغيير عقيدتها النووية.ونوّه صالح بـ"أداء الرئيس الروسي في هذه المواجهة مع الغرب"، واصفًا إياه بالرئيس القوي الذي يواجه حربا عبثية لا فائدة منها.وأضاف أنّ "قرارات أوكرانيا وبولندا وكل أوروبا الشرقية تأتي من واشنطن". واعتبر أن "العالم اليوم يشهد تحولات إيديولوجية كبيرة في ظل تراجع أمريكي كبير، نتيجة معاناتها من ديون باهظة وبالتالي روسيا باتت قادرة على المواجهة أكثر فأكثر، لا سيما أنها آمنة عالميًا في ما يخص ملف الطاقة عبر بناء تحالفات استراتيجية مع حلفائها".

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