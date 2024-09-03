رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الرابطة-الدولية-للمحللين-السياسيين-في-بيروت-علاقة-روسيا-ومنغوليا-متينة-جدا--1092364595.html
رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا
رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا
سبوتنيك عربي
أكّد رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في العاصمة اللبنانية بيروت، محسن صالح، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى منغوليا، تكتسب أهمية كبرى في... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T16:50+0000
2024-09-03T16:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
منغوليا
أخبار منغوليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092334468_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_da36d7846f8e8b7ac9fc758b41de4465.jpg
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول المحيطة والمعادية لروسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو غيرها، لا يمكن أن تستمر في هذا السلوك السياسي، فهذا الأمر يشكل نقطة ضعف تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الفاشلة". وشدّد صالح على أن "العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، قوية جدًا على اعتبار أنهم شعب واحد". ورأى صالح أن "روسيا منتصرة في مواجهتها مع الغرب، لا سيما وأنها أفشلت كل المحاولات الأمريكية لضرب علاقتها مع بيلاروسيا".ولفت صالح إلى أن "روسيا استطاعت صد الهجوم الإرهابي الأوكراني على كورسك، والذي نُفّد من أجل تنفيس الفشل الغربي"، مستذكراً كلام الرئيس بوتين، الذي اعتبر فيه أن الرد على هذا الهجوم هو أمر طبيعي، لا سيما وأن موسكو هدّدت مرارًا بأن الاستمرار في هذه الاستفزازات سيؤدي إلى تغيير عقيدتها النووية.ونوّه صالح بـ"أداء الرئيس الروسي في هذه المواجهة مع الغرب"، واصفًا إياه بالرئيس القوي الذي يواجه حربا عبثية لا فائدة منها.وأضاف أنّ "قرارات أوكرانيا وبولندا وكل أوروبا الشرقية تأتي من واشنطن". واعتبر أن "العالم اليوم يشهد تحولات إيديولوجية كبيرة في ظل تراجع أمريكي كبير، نتيجة معاناتها من ديون باهظة وبالتالي روسيا باتت قادرة على المواجهة أكثر فأكثر، لا سيما أنها آمنة عالميًا في ما يخص ملف الطاقة عبر بناء تحالفات استراتيجية مع حلفائها".
https://sarabic.ae/20240903/بوتين-المدفوعات-التجارية-بين-روسيا-ومنغوليا-تنفذ-تقريبا-بالكامل-بعملات-بديلة-عن-الدولار-واليورو-1092342789.html
منغوليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092334468_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_733a6d8c5be761e8880e889ec3f80ba5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, منغوليا, أخبار منغوليا

رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في بيروت: علاقة روسيا ومنغوليا متينة جدا

16:50 GMT 03.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكّد رئيس "الرابطة الدولية للمحللين السياسيين" في العاصمة اللبنانية بيروت، محسن صالح، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى منغوليا، تكتسب أهمية كبرى في ظل علاقة متينة وتاريخية تربط البلدين، وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعيد النظر في ملف معاداتها لروسيا".
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الدول المحيطة والمعادية لروسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو غيرها، لا يمكن أن تستمر في هذا السلوك السياسي، فهذا الأمر يشكل نقطة ضعف تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها الفاشلة".

وشدّد صالح على أن "العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا، قوية جدًا على اعتبار أنهم شعب واحد".
ورأى صالح أن "روسيا منتصرة في مواجهتها مع الغرب، لا سيما وأنها أفشلت كل المحاولات الأمريكية لضرب علاقتها مع بيلاروسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المنغولي أوخناغين خوريلسوخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
بوتين: المدفوعات التجارية بين روسيا ومنغوليا تنفذ تقريبا بالكامل بعملات بديلة عن الدولار واليورو
09:13 GMT
ولفت صالح إلى أن "روسيا استطاعت صد الهجوم الإرهابي الأوكراني على كورسك، والذي نُفّد من أجل تنفيس الفشل الغربي"، مستذكراً كلام الرئيس بوتين، الذي اعتبر فيه أن الرد على هذا الهجوم هو أمر طبيعي، لا سيما وأن موسكو هدّدت مرارًا بأن الاستمرار في هذه الاستفزازات سيؤدي إلى تغيير عقيدتها النووية.
ونوّه صالح بـ"أداء الرئيس الروسي في هذه المواجهة مع الغرب"، واصفًا إياه بالرئيس القوي الذي يواجه حربا عبثية لا فائدة منها.
وأضاف أنّ "قرارات أوكرانيا وبولندا وكل أوروبا الشرقية تأتي من واشنطن".

واعتبر أن "العالم اليوم يشهد تحولات إيديولوجية كبيرة في ظل تراجع أمريكي كبير، نتيجة معاناتها من ديون باهظة وبالتالي روسيا باتت قادرة على المواجهة أكثر فأكثر، لا سيما أنها آمنة عالميًا في ما يخص ملف الطاقة عبر بناء تحالفات استراتيجية مع حلفائها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة13:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала