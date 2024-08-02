خبير في العلاقات الدولية: تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا جرى في ظل تشنج كبير بين الأطراف المعنية

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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
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احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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27 د
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
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خبير في العلاقات الدولية: تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا جرى في ظل تشنج كبير بين الأطراف المعنية
خبير في العلاقات الدولية: تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا جرى في ظل تشنج كبير بين الأطراف المعنية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور سامر عبد الله، أن "عملية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة جاءت في وقت وصل فيه التشنج الروسي... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:50+0000
2024-08-02T12:50+0000
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قال عبد الله في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "الوساطة التركية في هذا الملف عملت على نمط محدود، وتركيا التي نجحت في ملف الحبوب وملف السجناء لا يمكنها أن تعقد تسويات نهائية".ورأى أن "دور تركيا وتحديدًا الرئيس، رجب طيب أردوغان، في هذا الملف جاء على اعتبار أنها جزء من حلف "الناتو" لكنها نجحت في بناء علاقات جيدة مع الشرق وروسيا".وأوضح عبد الله أن "واشنطن تعيش تخبطًا كبير لا سيما أننا على أبواب الانتخابات الأمريكية وهناك حملات متبادلة في الوقت الذي يشهد فيه الحزب الديمقراطي تراجعًا كبيرًا نتيجة تنحي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن المشاركة ومحاولة اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي".وأشار عبد الله إلى أن "المرشح الجمهوري هو شخص قد يتخذ قرارات مفاجئة ويقول علنًا أنه يريد حلا للأزمة الاوكرانية، ويريد وقف الحروب التي شرع بها الديمقراطيون، ويريد وقف الدعم عن حلف الأطلسي و نحن أمام نقطة تحول كبيرة في حال فوز ترامب".وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة، يوم أمس، عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية، مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارجالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصف صفقة تبادل السجناء بين روسيا ودول الغرب بـ"معركة ضبط النفس"
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم

خبير في العلاقات الدولية: تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا جرى في ظل تشنج كبير بين الأطراف المعنية

12:50 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
رأى الباحث السياسي والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور سامر عبد الله، أن "عملية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة جاءت في وقت وصل فيه التشنج الروسي والأمريكي والأوروبي إلى درجة عالية من الخطورة".
قال عبد الله في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أن "الوساطة التركية في هذا الملف عملت على نمط محدود، وتركيا التي نجحت في ملف الحبوب وملف السجناء لا يمكنها أن تعقد تسويات نهائية".
ورأى أن "دور تركيا وتحديدًا الرئيس، رجب طيب أردوغان، في هذا الملف جاء على اعتبار أنها جزء من حلف "الناتو" لكنها نجحت في بناء علاقات جيدة مع الشرق وروسيا".
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بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
أمس, 19:35 GMT
وأوضح عبد الله أن "واشنطن تعيش تخبطًا كبير لا سيما أننا على أبواب الانتخابات الأمريكية وهناك حملات متبادلة في الوقت الذي يشهد فيه الحزب الديمقراطي تراجعًا كبيرًا نتيجة تنحي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن المشاركة ومحاولة اغتيال المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته في قمة الناتو 2024 في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
بالأرقام.. طرد تركيا من الناتو.. "طلب إسرائيلي" لا يمكن تحقيقه
أمس, 11:49 GMT
وأشار عبد الله إلى أن "المرشح الجمهوري هو شخص قد يتخذ قرارات مفاجئة ويقول علنًا أنه يريد حلا للأزمة الاوكرانية، ويريد وقف الحروب التي شرع بها الديمقراطيون، ويريد وقف الدعم عن حلف الأطلسي و نحن أمام نقطة تحول كبيرة في حال فوز ترامب".
وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة، يوم أمس، عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية، مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.
الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصف صفقة تبادل السجناء بين روسيا ودول الغرب بـ"معركة ضبط النفس"
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