https://sarabic.ae/20240802/الكرملين-الأجهزة-الروسية-ستواصل-العمل-من-أجل-إعادة-المواطنين-المسجونين-في-الخارج--1091354515.html

الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج

الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الروسية ذات الصلة ستواصل العمل على إعادة مواطنيها المسجونين في الخارج إلى روسيا. 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T11:56+0000

2024-08-02T11:56+0000

2024-08-02T11:56+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين بشأن التبادلات الجديدة: "بالطبع، فإن مصير جميع مواطنينا الروس المسجونين في الخارج، في الولايات المتحدة، هو مصدر قلق دائم لجميع الإدارات المعنية لدينا، والتي ستواصل عملها".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب مجيء بوتين للقاء السجناء المفرج عنهم: "هذا أمر مهم للغاية ويعد تكريما لأولئك الأشخاص الذين يخدمون بلادهم. وللذين بعد تجارب صعبة للغاية أتيحت لهم الفرصة، بفضل العمل الشاق للغاية الذي قام به العديد من الأشخاص العودة إلى وطنهم".وأوضح بيسكوف أن المفاوضات بشأن تبادل السجناء جرت بشكل رئيسي، من خلال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووكالة المخابرات المركزية.وأشار بيسكوف إلى أن الأطفال الروس الذين عادوا للوطن عبر عملية التبادل، لم يعلموا أنهم روس إلا عندما أقلعت الطائرة بهم من أنقرة.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، أن "عودة الروس إلى الوطن كانت ناجحة بفضل العمل المخطط للوكالات الحكومية المختصة والشركاء الأجانب".ووفقا للبيان، فإنه "نتيجة لعملية التبادل، أُعيد قاصرون أيضًا إلى روسيا".وتم استبدال الروس الذين عادوا إلى الوطن بمجموعة من الأشخاص الذين عملوا لصالح الدول الأجنبية على الإضرار بأمن روسيا الاتحادية، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

https://sarabic.ae/20240801/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إعادة-8-روس-كانوا-معتقلين-ومسجونين-في-عدد-من-دول-الناتو-إلى-وطنهم-1091329259.html

https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا