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انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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27 د
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خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240802/الكرملين-الأجهزة-الروسية-ستواصل-العمل-من-أجل-إعادة-المواطنين-المسجونين-في-الخارج--1091354515.html
الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج
الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الروسية ذات الصلة ستواصل العمل على إعادة مواطنيها المسجونين في الخارج إلى روسيا. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T11:56+0000
2024-08-02T11:56+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين بشأن التبادلات الجديدة: "بالطبع، فإن مصير جميع مواطنينا الروس المسجونين في الخارج، في الولايات المتحدة، هو مصدر قلق دائم لجميع الإدارات المعنية لدينا، والتي ستواصل عملها".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب مجيء بوتين للقاء السجناء المفرج عنهم: "هذا أمر مهم للغاية ويعد تكريما لأولئك الأشخاص الذين يخدمون بلادهم. وللذين بعد تجارب صعبة للغاية أتيحت لهم الفرصة، بفضل العمل الشاق للغاية الذي قام به العديد من الأشخاص العودة إلى وطنهم".وأوضح بيسكوف أن المفاوضات بشأن تبادل السجناء جرت بشكل رئيسي، من خلال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووكالة المخابرات المركزية.وأشار بيسكوف إلى أن الأطفال الروس الذين عادوا للوطن عبر عملية التبادل، لم يعلموا أنهم روس إلا عندما أقلعت الطائرة بهم من أنقرة.وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، أن "عودة الروس إلى الوطن كانت ناجحة بفضل العمل المخطط للوكالات الحكومية المختصة والشركاء الأجانب".ووفقا للبيان، فإنه "نتيجة لعملية التبادل، أُعيد قاصرون أيضًا إلى روسيا".وتم استبدال الروس الذين عادوا إلى الوطن بمجموعة من الأشخاص الذين عملوا لصالح الدول الأجنبية على الإضرار بأمن روسيا الاتحادية، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
https://sarabic.ae/20240801/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إعادة-8-روس-كانوا-معتقلين-ومسجونين-في-عدد-من-دول-الناتو-إلى-وطنهم-1091329259.html
https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html
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روسيا

الكرملين: الأجهزة الروسية ستواصل العمل من أجل إعادة المواطنين المسجونين في الخارج

11:56 GMT 02.08.2024
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الروسية ذات الصلة ستواصل العمل على إعادة مواطنيها المسجونين في الخارج إلى روسيا.
وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين بشأن التبادلات الجديدة: "بالطبع، فإن مصير جميع مواطنينا الروس المسجونين في الخارج، في الولايات المتحدة، هو مصدر قلق دائم لجميع الإدارات المعنية لدينا، والتي ستواصل عملها".

وأكد بيسكوف أن مجيء الرئيس بوتين شخصيًا للقاء الروس بعد عملية التبادل يعد تكريما لأولئك الذين يخدمون بلادهم.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب مجيء بوتين للقاء السجناء المفرج عنهم: "هذا أمر مهم للغاية ويعد تكريما لأولئك الأشخاص الذين يخدمون بلادهم. وللذين بعد تجارب صعبة للغاية أتيحت لهم الفرصة، بفضل العمل الشاق للغاية الذي قام به العديد من الأشخاص العودة إلى وطنهم".
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم... فيديو
أمس, 16:58 GMT
وأوضح بيسكوف أن المفاوضات بشأن تبادل السجناء جرت بشكل رئيسي، من خلال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووكالة المخابرات المركزية.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وشكره شخصيًا على مساهمته وتعاونه في تنظيم عملية تبادل السجناء.

وأشار بيسكوف إلى أن الأطفال الروس الذين عادوا للوطن عبر عملية التبادل، لم يعلموا أنهم روس إلا عندما أقلعت الطائرة بهم من أنقرة.

وقال: "أبناء الضباط الذين وصلوا البارحة، لم يعلموا إلا عندما أقلعت الطائرة من أنقرة وقبل ذلك لم يكونوا يعلموا أنهم روس وأن لديهم علاقة ببلدنا.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الخميس، أنه تمت إعادة 8 روس كانوا معتقلين ومسجونين في عدد من دول الناتو إلى وطنهم.
موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
أمس, 19:35 GMT
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له، أن "عودة الروس إلى الوطن كانت ناجحة بفضل العمل المخطط للوكالات الحكومية المختصة والشركاء الأجانب".
ووفقا للبيان، فإنه "نتيجة لعملية التبادل، أُعيد قاصرون أيضًا إلى روسيا".
وتم استبدال الروس الذين عادوا إلى الوطن بمجموعة من الأشخاص الذين عملوا لصالح الدول الأجنبية على الإضرار بأمن روسيا الاتحادية، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
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