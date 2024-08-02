https://sarabic.ae/20240802/المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية-تصف-صفقة-تبادل-السجناء-بين-روسيا-ودول-الغرب-بـمعركة-ضبط-النفس-1091337633.html
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصف صفقة تبادل السجناء بين روسيا ودول الغرب بـ"معركة ضبط النفس"
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصف صفقة تبادل السجناء بين روسيا ودول الغرب بـ"معركة ضبط النفس"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على صفقة تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، التي نفذت يوم... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T00:06+0000
2024-08-02T00:06+0000
2024-08-02T00:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ما يسميه الكثيرون بالتبادل، أود أن أسميه معركة ضبط النفس. ضبط النفس بالنسبة للسجناء والسلطات السياسية والاستخبارات".وأضافت: "ربما كانت هذه مسألة ثقة وأمل بأن الشعب والدولة وراءك. وحولت قصة اليوم هذه الثقة والأمل إلى علم أننا لا نترك أبناء جلدتنا".وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.
https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية تصف صفقة تبادل السجناء بين روسيا ودول الغرب بـ"معركة ضبط النفس"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على صفقة تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، التي نفذت يوم الخميس، بـ "معركة ضبط النفس".
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ما يسميه الكثيرون بالتبادل، أود أن أسميه معركة ضبط النفس. ضبط النفس بالنسبة للسجناء والسلطات السياسية والاستخبارات".
وأضافت: "ربما كانت هذه مسألة ثقة وأمل بأن الشعب والدولة وراءك. وحولت قصة اليوم هذه الثقة والأمل إلى علم أننا لا نترك أبناء جلدتنا".
وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة يوم الخميس عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس
محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.