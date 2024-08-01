https://sarabic.ae/20240801/إعلام-أنباء-عن-نجاح-عملية-تبادل-صحفيين-معتقلين-بين-موسكو-وواشنطن--1091318138.html
إعلام: أنباء عن نجاح عملية تبادل صحفيين معتقلين بين موسكو وواشنطن
إعلام: أنباء عن نجاح عملية تبادل صحفيين معتقلين بين موسكو وواشنطن
سبوتنيك عربي
توجه الصحفيان في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان، إلى روسيا، وتم تبادلهما كجزء من عملية تشمل عدة دول، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن مصادر... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T12:26+0000
2024-08-01T12:26+0000
2024-08-01T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، أنه، ستطلق روسيا سراح... غيرشكوفيتش و... ويلان كجزء من عملية تبادل كبيرة للسجناء مع الولايات المتحدة... ويتجه الصحفيان... إلى مواقع خارج روسيا. وستعيد الولايات المتحدة وحلفاؤها السجناء إلى روسيا".يذكر بأنه حُكم على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، بالسجن 16 عامًا في روسيا في قضية تجسس.كما حُكم على بول ويلان بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التجسس، حيث خلصت المحكمة إلى أنه حاول الحصول على معلومات عن طلاب المؤسسة التعليمية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن هوية الشخصين اللذين تمت مبادلتهما مع الأمريكيين.
https://sarabic.ae/20240801/كا-52-إم-تضرب-نقطة-أوكرانية-محصنة-بصواريخ-فيخر---1091306909.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
إعلام: أنباء عن نجاح عملية تبادل صحفيين معتقلين بين موسكو وواشنطن
توجه الصحفيان في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان، إلى روسيا، وتم تبادلهما كجزء من عملية تشمل عدة دول، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها.
وأضافت صحيفة "بلومبرغ"، أنه، ستطلق روسيا سراح... غيرشكوفيتش و... ويلان كجزء من عملية تبادل كبيرة للسجناء مع الولايات المتحدة... ويتجه الصحفيان... إلى مواقع خارج روسيا. وستعيد الولايات المتحدة وحلفاؤها السجناء إلى روسيا".
يذكر بأنه حُكم على مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، بالسجن 16 عامًا في روسيا في قضية تجسس.
ووجدت المحكمة أن المراسل كان مكلفًا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بجمع معلومات سرية عن أنشطة شركة "أورالفاغونزافود" في مقاطعة سفيردلوفسك في مارس 2023.
كما حُكم على بول ويلان بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التجسس، حيث خلصت المحكمة إلى أنه حاول الحصول على معلومات عن طلاب المؤسسة التعليمية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن هوية الشخصين اللذين تمت مبادلتهما مع الأمريكيين.