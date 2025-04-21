معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025
14:51 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 21.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورخالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
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يقام معرض "سوق قازان للحلال" منذ عدة سنوات ضمن فعاليات "منتدى قازان"، على أرض المجمع الزراعي الصناعي في قازان. ويزور المعرض سكان المدينة وزوارها لشراء المنتجات الحلال من مزارعي تتارستان ومناطق أخرى من روسيا، وللمشاركة في برنامج ثقافي وترفيهي مميز.
هذا العام، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار، سيستمتع زوار المعرض بسحوبات يومية على الهدايا، وعروض فنية من المغنيين والفرق المسرحية والراقصين، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.
ويولي المعرض اهتماما خاصا للحرف اليدوية والعادات العرقية، حيث يمكن لزواره تعلم صناعة الألعاب التقليدية والرقص الشعبي (رقصة الروح: السمات الفريدة للرقص التتري)، وسيقدم طهاة مطاعم المطبخ التتري دروسا متقدمة حول "خصائص المطبخ الوطني" و"خصائص الأعياد التقليدية: من العادات إلى الآداب". كما ستقدم فرقة "زومغا كون" للموسيقى الشعبية العرقية عروضا في المعرض.
وسيقام معرض لمجموعات الملابس التي تحمل عناصر من الزي التقليدي لتتارستان يوميًا. وسيشارك مرشدو المعرض الزوار خصائص هذه المجموعات ومؤلفيها.
كما يمكن للزوار شراء أشهى أطباق لحوم الخيل، ومنتجات خلايا النحل، والقرع، والأعشاب الطبية، والشاي، والمربيات.
وفي العام الماضي، عرضت 57 شركة من مختلف مناطق روسيا منتجاتها تحت علامة "تتار بازاري" في سوق قازان للحلال. وهؤلاء المشاركون من مناطق تتارستان، وبشكيريا، وموردوفيا، وكيروف، وأومسك، ونيجني نوفغورود، وتشوفاشيا، وأورنبرغ، وبيرم.
8 أبريل, 10:31 GMT
كما شاركت في المعرض 15 شركة أجنبية من 9 دول، هي: أذربيجان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وماليزيا، وباكستان، وتركيا. وقد زار المعرض أكثر من 45 ألف شخص خلال أيامه. وكان دخول جميع سكان المدينة وزوارها مجاني.
ويقام "سوق قازان للحلال" في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار 2025، في العنوان: شارع أغرانايا 2، قازان، وساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.