معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-فعاليات-منتدى-قازان-2025-1099762725.html
معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025
معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025
سبوتنيك عربي
يقام معرض "سوق قازان للحلال" منذ عدة سنوات ضمن فعاليات "منتدى قازان"، على أرض المجمع الزراعي الصناعي في قازان. ويزور المعرض سكان المدينة وزوارها لشراء المنتجات... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T14:51+0000
2025-04-21T14:53+0000
2025 منتدى قازان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قازان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088850445_0:81:3147:1851_1920x0_80_0_0_105a4cd34cb0792ecd39842353f928f3.jpg
هذا العام، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار، سيستمتع زوار المعرض بسحوبات يومية على الهدايا، وعروض فنية من المغنيين والفرق المسرحية والراقصين، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.ويولي المعرض اهتماما خاصا للحرف اليدوية والعادات العرقية، حيث يمكن لزواره تعلم صناعة الألعاب التقليدية والرقص الشعبي (رقصة الروح: السمات الفريدة للرقص التتري)، وسيقدم طهاة مطاعم المطبخ التتري دروسا متقدمة حول "خصائص المطبخ الوطني" و"خصائص الأعياد التقليدية: من العادات إلى الآداب". كما ستقدم فرقة "زومغا كون" للموسيقى الشعبية العرقية عروضا في المعرض.كما يمكن للزوار شراء أشهى أطباق لحوم الخيل، ومنتجات خلايا النحل، والقرع، والأعشاب الطبية، والشاي، والمربيات.كما شاركت في المعرض 15 شركة أجنبية من 9 دول، هي: أذربيجان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وماليزيا، وباكستان، وتركيا. وقد زار المعرض أكثر من 45 ألف شخص خلال أيامه. وكان دخول جميع سكان المدينة وزوارها مجاني.ويقام "سوق قازان للحلال" في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار 2025، في العنوان: شارع أغرانايا 2، قازان، وساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازان" يعقد في 17 أبريل إعلان قازان: قادة "بريكس" يدعمون منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html
https://sarabic.ae/20250408/منتدى-قازان-2025-منح-جوائز-مرموقة-لرائدات-الأعمال-والخيرات--1099331220.html
قازان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088850445_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_81f826b8de3e756fa3cf5c80ccbde31f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, الأخبار
2025 منتدى قازان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, الأخبار

معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025

14:51 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 21.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورخالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024
خالد دودين، محافظ محافظة الخليل (فلسطين)، فرج خليل سالم، وزير التعليم الفني في ليبيا (بنغازي)، خلال مراسم استقبال المشاركين في المنتدى الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024 في مطار قازان، روسيا 14 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يقام معرض "سوق قازان للحلال" منذ عدة سنوات ضمن فعاليات "منتدى قازان"، على أرض المجمع الزراعي الصناعي في قازان. ويزور المعرض سكان المدينة وزوارها لشراء المنتجات الحلال من مزارعي تتارستان ومناطق أخرى من روسيا، وللمشاركة في برنامج ثقافي وترفيهي مميز.
هذا العام، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار، سيستمتع زوار المعرض بسحوبات يومية على الهدايا، وعروض فنية من المغنيين والفرق المسرحية والراقصين، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.
ويولي المعرض اهتماما خاصا للحرف اليدوية والعادات العرقية، حيث يمكن لزواره تعلم صناعة الألعاب التقليدية والرقص الشعبي (رقصة الروح: السمات الفريدة للرقص التتري)، وسيقدم طهاة مطاعم المطبخ التتري دروسا متقدمة حول "خصائص المطبخ الوطني" و"خصائص الأعياد التقليدية: من العادات إلى الآداب". كما ستقدم فرقة "زومغا كون" للموسيقى الشعبية العرقية عروضا في المعرض.

وسيقام معرض لمجموعات الملابس التي تحمل عناصر من الزي التقليدي لتتارستان يوميًا. وسيشارك مرشدو المعرض الزوار خصائص هذه المجموعات ومؤلفيها.

مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
11:27 GMT
كما يمكن للزوار شراء أشهى أطباق لحوم الخيل، ومنتجات خلايا النحل، والقرع، والأعشاب الطبية، والشاي، والمربيات.
وفي العام الماضي، عرضت 57 شركة من مختلف مناطق روسيا منتجاتها تحت علامة "تتار بازاري" في سوق قازان للحلال. وهؤلاء المشاركون من مناطق تتارستان، وبشكيريا، وموردوفيا، وكيروف، وأومسك، ونيجني نوفغورود، وتشوفاشيا، وأورنبرغ، وبيرم.
مركز الأسرة قازان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
8 أبريل, 10:31 GMT
كما شاركت في المعرض 15 شركة أجنبية من 9 دول، هي: أذربيجان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وماليزيا، وباكستان، وتركيا. وقد زار المعرض أكثر من 45 ألف شخص خلال أيامه. وكان دخول جميع سكان المدينة وزوارها مجاني.
ويقام "سوق قازان للحلال" في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار 2025، في العنوان: شارع أغرانايا 2، قازان، وساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.
اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازان" يعقد في 17 أبريل
إعلان قازان: قادة "بريكس" يدعمون منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала