https://sarabic.ae/20250421/معرض-سوق-قازان-للحلال-ضمن-فعاليات-منتدى-قازان-2025-1099762725.html

معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025

معرض "سوق قازان للحلال" ضمن فعاليات منتدى قازان 2025

سبوتنيك عربي

يقام معرض "سوق قازان للحلال" منذ عدة سنوات ضمن فعاليات "منتدى قازان"، على أرض المجمع الزراعي الصناعي في قازان. ويزور المعرض سكان المدينة وزوارها لشراء المنتجات... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T14:51+0000

2025-04-21T14:51+0000

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هذا العام، في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار، سيستمتع زوار المعرض بسحوبات يومية على الهدايا، وعروض فنية من المغنيين والفرق المسرحية والراقصين، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.ويولي المعرض اهتماما خاصا للحرف اليدوية والعادات العرقية، حيث يمكن لزواره تعلم صناعة الألعاب التقليدية والرقص الشعبي (رقصة الروح: السمات الفريدة للرقص التتري)، وسيقدم طهاة مطاعم المطبخ التتري دروسا متقدمة حول "خصائص المطبخ الوطني" و"خصائص الأعياد التقليدية: من العادات إلى الآداب". كما ستقدم فرقة "زومغا كون" للموسيقى الشعبية العرقية عروضا في المعرض.كما يمكن للزوار شراء أشهى أطباق لحوم الخيل، ومنتجات خلايا النحل، والقرع، والأعشاب الطبية، والشاي، والمربيات.كما شاركت في المعرض 15 شركة أجنبية من 9 دول، هي: أذربيجان، وأفغانستان، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وماليزيا، وباكستان، وتركيا. وقد زار المعرض أكثر من 45 ألف شخص خلال أيامه. وكان دخول جميع سكان المدينة وزوارها مجاني.ويقام "سوق قازان للحلال" في الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار 2025، في العنوان: شارع أغرانايا 2، قازان، وساعات العمل من الساعة 8:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً.اجتماع اللجنة المنظمة لمنتدى "روسيا – العالم الاسلامي: منتدى قازان" يعقد في 17 أبريل إعلان قازان: قادة "بريكس" يدعمون منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة

https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html

https://sarabic.ae/20250408/منتدى-قازان-2025-منح-جوائز-مرموقة-لرائدات-الأعمال-والخيرات--1099331220.html

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