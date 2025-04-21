https://sarabic.ae/20250421/بمشاركة-دولية-واسعة-قازان-تستضيف-منتدى-روسيا--العالم-الإسلامي-1099751212.html
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
سبوتنيك عربي
أعلن قنسطنطين كولباكوف، رئيس إدارة الرياضة الدولية والتعاون الشبابي والسياحة، في إدارة التعاون الإنساني المتعدد الأطراف والعلاقات الثقافية، في وزارة الخارجية... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T11:27+0000
2025-04-21T11:27+0000
2025-04-21T11:27+0000
روسيا
2025 منتدى قازان
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وأضاف كولباكوف: "ومن بين الضيوف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف".وأوضح كولباكوف أن الحدث سيحضره أيضا أحد أفراد العائلة المالكة في قطر، ووزير الخصخصة والاستثمار الباكستاني، ووزير الخارجية الليبي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، والعديد من الممثلين الآخرين.كما أكد ضيوف من 87 دولة مشاركتهم في منتدى مايو "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسجل أكثر من 5 آلاف شخص للمشاركة في برنامج الأعمال، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى هذا العام ما يصل إلى 25 ألف شخص، بحسب ما أعلنه مدير مؤسسة "روسكونغرس" ألكسندر ستوغليف.وقال ستوغليف، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة المنتدى المقبل: "بالحديث عن جدول الأعمال والمشاركين، لا يقتصر الأمر على دول العالم الإسلامي فحسب، بل سيشارك في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" رواد أعمال من معظم الدول الكبرى التي تطوّر أنشطة دولية فاعلةويقام المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ومنظمة التعاون الإسلامي "روسيا – العالم الإسلامي، منتدى قازان"، في الفترة من 13 إلى 18 مايو في قازان.وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، حصل المنتدى على صفة اتحادية في عام 2023، ويترأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، وتعتبر وكالة أنباء "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام والمضيف للصور في المنتدى.منتدى قازان 2025... منح جوائز مرموقة لرائدات الأعمال ومجالات العمل الخيري
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روسيا, 2025 منتدى قازان
بمشاركة دولية واسعة... قازان تستضيف منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"
أعلن قنسطنطين كولباكوف، رئيس إدارة الرياضة الدولية والتعاون الشبابي والسياحة، في إدارة التعاون الإنساني المتعدد الأطراف والعلاقات الثقافية، في وزارة الخارجية الروسية، أن ممثلين عن أكثر من 20 دولة سيشاركون في المنتدى المقبل "روسيا - العالم الإسلامي، منتدى قازان" في مايو/أيار".
وأضاف كولباكوف: "ومن بين الضيوف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس مجلس الشعب في تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف".
وأوضح كولباكوف أن الحدث سيحضره أيضا أحد أفراد العائلة المالكة في قطر، ووزير الخصخصة والاستثمار الباكستاني، ووزير الخارجية الليبي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، والعديد من الممثلين الآخرين.
ومن بين الدول المشاركة، أذربيجان، والجزائر، والبحرين، وغينيا بيساو، وجيبوتي، واليمن، والكويت، وليبيا، وماليزيا، والمغرب، ونيجيريا، وفلسطين، وباكستان، وتركمانستان، وتونس، وتركيا، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى سفراء فوق العادة ومفوضين من العديد من الدول، أكثر من 20 دولة، معتمدين هنا في موسكو.
كما أكد ضيوف من 87 دولة مشاركتهم في منتدى مايو "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسجل أكثر من 5 آلاف شخص للمشاركة في برنامج الأعمال، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى هذا العام ما يصل إلى 25 ألف شخص، بحسب ما أعلنه مدير مؤسسة "روسكونغرس" ألكسندر ستوغليف.
وقال ستوغليف، خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة المنتدى المقبل: "بالحديث عن جدول الأعمال والمشاركين، لا يقتصر الأمر على دول العالم الإسلامي فحسب، بل سيشارك في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" رواد أعمال من معظم الدول الكبرى التي تطوّر أنشطة دولية فاعلة
أكد ممثلون من 87 دولة مشاركتهم بالفعل. وأنا على ثقة بأنه، كما في العام الماضي، ستشارك جميع المناطق تقريبًا في برنامج الأعمال، وقد سجّل نحو 5 آلاف مشارك حتى الآن، وكما في العام الماضي، نتوقع أن يشارك ما لا يقل عن 12 ألف مشارك في برنامج الأعمال، وأن يشارك ما بين 20 و25 ألف شخص في الفعاليات.
24 أكتوبر 2024, 15:16 GMT
ويقام المنتدى الاقتصادي الدولي لروسيا ومنظمة التعاون الإسلامي "روسيا – العالم الإسلامي، منتدى قازان"، في الفترة من 13 إلى 18 مايو في قازان.
ويعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا، حصل المنتدى
على صفة اتحادية في عام 2023، ويترأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، وتعتبر وكالة أنباء "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام والمضيف للصور في المنتدى.