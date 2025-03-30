https://sarabic.ae/20250330/وسط-جدل-كبير-في-العالم-الإسلامي-مركز-الفلك-ينشر-صورة-هلال-شوال-مع-ملاحظة-مفاجئة-1099078113.html
وسط جدل كبير في العالم الإسلامي.. مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال مع ملاحظة مفاجئة
وسط جدل كبير في العالم الإسلامي.. مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال مع ملاحظة مفاجئة
سبوتنيك عربي
نشر مركز الفلك الدولي، صباح اليوم الأحد، أول صورة لهلال شهر شوال 1446هـ، التقطت من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T13:24+0000
2025-03-30T13:24+0000
2025-03-30T13:24+0000
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وأظهرت الصورة التي تم التقاطها الساعة 07:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الهلال الجديد عندما كان على بعد 10.5 درجة من الشمس.وأوضح المركز في تدوينة على منصة "إكس" أن هذه الصورة تمثل أول رصد مرئي للهلال في العالم العربي والإسلامي هذا العام.ونوه المركز بأن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي، مشيرا إلى أن "شكل الهلال في الصورة لا علاقة له بتحديد بداية شهر شوال".جاء نشر الصورة في وقت تشهد فيه الدول الإسلامية انقساماً حول تحديد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن يوم الأحد هو أول أيام العيد، بينما قررت دول أخرى بما فيها الأردن وسوريا ومصر وسلطنة عُمان اعتبار الأحد متمماً لشهر رمضان وأن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر.يذكر أن مثل هذه الاختلافات في تحديد بدايات الأشهر القمرية تتكرر سنوياً بين الدول الإسلامية بسبب اختلاف معايير الرؤية الفلكية والمنهجيات المتبعة في إثبات الهلال.
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الفضاء, العالم العربي, السعودية, مصر, رمضان, عيد الفطر
الفضاء, العالم العربي, السعودية, مصر, رمضان, عيد الفطر
وسط جدل كبير في العالم الإسلامي.. مركز الفلك ينشر صورة هلال شوال مع ملاحظة مفاجئة
نشر مركز الفلك الدولي، صباح اليوم الأحد، أول صورة لهلال شهر شوال 1446هـ، التقطت من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأظهرت الصورة التي تم التقاطها الساعة 07:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الهلال الجديد عندما كان على بعد 10.5 درجة من الشمس.
وأوضح المركز في تدوينة على منصة "إكس" أن هذه الصورة تمثل أول رصد مرئي للهلال في العالم العربي والإسلامي هذا العام.
ونوه المركز بأن التصوير تم بواسطة مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي، مشيرا إلى أن "شكل الهلال في الصورة لا علاقة له بتحديد بداية شهر شوال".
جاء نشر الصورة في وقت تشهد فيه الدول الإسلامية انقساماً حول تحديد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك
، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت أن يوم الأحد هو أول أيام العيد، بينما قررت دول أخرى بما فيها الأردن وسوريا ومصر وسلطنة عُمان اعتبار الأحد متمماً لشهر رمضان وأن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر.
يذكر أن مثل هذه الاختلافات في تحديد بدايات الأشهر القمرية تتكرر سنوياً بين الدول الإسلامية بسبب اختلاف معايير الرؤية الفلكية والمنهجيات المتبعة في إثبات الهلال.