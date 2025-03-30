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17:00 GMT
29 د
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خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250330/بوتين-يهنئ-مسلمي-روسيا-بحلول-عيد-الفطر-1099068228.html
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T01:40+0000
2025-03-30T01:40+0000
عيد الفطر
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الإدارة الدينية المركزية للمسلمين في روسيا: "أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. هذا العيد القديم الذي يختتم شهر رمضان الكريم، يجسد سعي الناس نحو الكمال الأخلاقي والرحمة والتعاطف."وأشار الرئيس إلى أن المسلمين الروس يحافظون بكل عناية على الإرث الروحي والتاريخي الغني لأسلافهم، ويحترمون تقاليد وعادات وتعاليم الآباء والأجداد، وينقلونها للأجيال الناشئة. ولهذا السبب يحتفل بهذا العيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.كما ذكر بوتين المساعدة الفعالة التي يقدمها المسلمون للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة والمحاربين القدامى وأسرهم... وتمنى لهم الصحة الجيدة والنجاح في أعمالهم ومبادراتهم.ويصادف عيد الفطر المبارك اليوم الأحد 30 مارس/ آذار الجاري.
https://sarabic.ae/20250329/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الأحد-أول-أيام-عيد-الفطر-المبارك-1099064035.html
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عيد الفطر, فلاديمير بوتين, روسيا
عيد الفطر, فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر

01:40 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسلمي البلاد بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الإدارة الدينية المركزية للمسلمين في روسيا: "أهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك. هذا العيد القديم الذي يختتم شهر رمضان الكريم، يجسد سعي الناس نحو الكمال الأخلاقي والرحمة والتعاطف."
وأشاد بوتين بالمساهمة البناءة الهائلة للمنظمات الإسلامية في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والتعليمية والتوعوية والوطنية المطلوبة، والتي تستحق كل تقدير واحترام.
وأشار الرئيس إلى أن المسلمين الروس يحافظون بكل عناية على الإرث الروحي والتاريخي الغني لأسلافهم، ويحترمون تقاليد وعادات وتعاليم الآباء والأجداد، وينقلونها للأجيال الناشئة. ولهذا السبب يحتفل بهذا العيد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
الليبيون يتمسكون بعادات الطعام في عيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك
أمس, 16:06 GMT
كما ذكر بوتين المساعدة الفعالة التي يقدمها المسلمون للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة والمحاربين القدامى وأسرهم... وتمنى لهم الصحة الجيدة والنجاح في أعمالهم ومبادراتهم.
ويصادف عيد الفطر المبارك اليوم الأحد 30 مارس/ آذار الجاري.
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