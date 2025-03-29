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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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شؤون عسكرية
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17:00 GMT
29 د
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خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
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29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20250329/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الأحد-أول-أيام-عيد-الفطر-المبارك-1099064035.html
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك
سبوتنيك عربي
أعلنت دول عدة أن اليوم السبت، هو المتمم لشهر رمضان مما يعني أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T16:06+0000
2025-03-29T16:06+0000
العالم العربي
عيد الفطر
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حيث أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.وذكرت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر، أن غداً الأحد الموافق 30 مارس/ آذار 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.كما أعلن ديوان "الوقف السني" في العراق، يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك.واستعملت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
https://sarabic.ae/20250329/بآلاف-التشكيلات-المضيئة-أبوظبي-تتزين-لاستقبال-عيد-الفطر-المبارك-فيديو-1099060451.html
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العالم العربي, عيد الفطر
العالم العربي, عيد الفطر

دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

16:06 GMT 29.03.2025
© Sputnik . Nader Elshrefالليبيون يتمسكون بعادات الطعام في عيد الفطر
الليبيون يتمسكون بعادات الطعام في عيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Nader Elshref
تابعنا عبر
أعلنت دول عدة أن اليوم السبت، هو المتمم لشهر رمضان مما يعني أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
حيث أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.
وذكرت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر، أن غداً الأحد الموافق 30 مارس/ آذار 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلن ديوان "الوقف السني" في العراق، يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك.
بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. فيديو
13:00 GMT
وثبتت بلدية العاصمة الإماراتية أبوظبي، العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي آلاف الهياكل واللوحات المضيئة، وعبارات المعايدة، لنشر البهجة والسرور في قلوب أفراد المجتمع في المناطق كافة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
واستعملت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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