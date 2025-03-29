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بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. فيديو
بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. فيديو
سبوتنيك عربي
ثبتت بلدية العاصمة الإماراتية أبوظبي، العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي آلاف الهياكل واللوحات المضيئة، وعبارات... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
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واستعملت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، وذلك لضمان سلامة أفراد المجتمع مستخدمي الطريق، سواء من قائدي السيارات أو المشاة.ترتيب أغلى مدن عربية للعيش في 2025
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, نادي الفيديو
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, نادي الفيديو

بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. فيديو

13:00 GMT 29.03.2025
© Photo / AbuDhabi_ADMبآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك
بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Photo / AbuDhabi_ADM
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ثبتت بلدية العاصمة الإماراتية أبوظبي، العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي آلاف الهياكل واللوحات المضيئة، وعبارات المعايدة، لنشر البهجة والسرور في قلوب أفراد المجتمع في المناطق كافة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
واستعملت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة، التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل "كل عام وأنتم بخير"، و"عيدكم مبارك"، و"ينعاد عليكم بالخير"، و"عساكم من عواده"، و"من العايدين والسالمين"، و"من العايدين والغانمين"، ليكتمل المشهد الجمالي لزينة العيد.
كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، وذلك لضمان سلامة أفراد المجتمع مستخدمي الطريق، سواء من قائدي السيارات أو المشاة.
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