بآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. فيديو
© Photo / AbuDhabi_ADMبآلاف التشكيلات المضيئة.. أبوظبي تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك
© Photo / AbuDhabi_ADM
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ثبتت بلدية العاصمة الإماراتية أبوظبي، العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي آلاف الهياكل واللوحات المضيئة، وعبارات المعايدة، لنشر البهجة والسرور في قلوب أفراد المجتمع في المناطق كافة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.
واستعملت البلدية آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تم استخدامها في زينة شهر رمضان في زينة عيد الفطر المبارك، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
📹 🎏 أبوظبي تتزين بآلاف التشكيلات المضيئة احتفاءً بعيد الفطر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
زينت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة احتفاءً بعيد الفطر المبارك. pic.twitter.com/xuEPUF6dCY
وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة، التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل "كل عام وأنتم بخير"، و"عيدكم مبارك"، و"ينعاد عليكم بالخير"، و"عساكم من عواده"، و"من العايدين والسالمين"، و"من العايدين والغانمين"، ليكتمل المشهد الجمالي لزينة العيد.
كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، وذلك لضمان سلامة أفراد المجتمع مستخدمي الطريق، سواء من قائدي السيارات أو المشاة.