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https://sarabic.ae/20250228/ترتيب-أغلى-مدن-عربية-للعيش-في-2025-1098268293.html
ترتيب أغلى مدن عربية للعيش في 2025
ترتيب أغلى مدن عربية للعيش في 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث عن قائمة بأغلى المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2025، حيث تصدرت المدن الكبرى المراتب الأولى بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:23+0000
2025-02-28T15:35+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.وفيما يلي معلومات توضح ترتيب المدن العربية وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025 الصادر عن موقع "نومبيو":
https://sarabic.ae/20250228/خبير-اقتصادي-جزائري-أفريقيا-تمتلك-30-من-المعادن-العالمية-ويجب-استغلال-ذلك-1098266850.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

ترتيب أغلى مدن عربية للعيش في 2025

15:23 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 15:35 GMT 28.02.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliيخت في مارينا دبي
يخت في مارينا دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشف تقرير حديث عن قائمة بأغلى المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2025، حيث تصدرت المدن الكبرى المراتب الأولى بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإسكان.
وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.
تعبئة النحاس في مجمع تعبئة دائري في ورشة لتصنيع نحاس مصنع كهربائيا في إحدى ورش شركة النحاس الروسية (رمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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14:06 GMT
وفيما يلي معلومات توضح ترتيب المدن العربية وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025 الصادر عن موقع "نومبيو":
1.
دبي 115 عالميا.
2.
أبو ظبي 139 عالميا.
3.
الدوحة 151 عالميا.
4.
المنامة 155 عالميا.
5.
الرياض 156 عالميا.
6.
الشارقة 157 عالميا.
7.
بيروت 168 عالميا.
8.
الكويت 177 عالميا.
9.
جدة 178 عالميا.
10.
مسقط 183 عالميا.
11.
عمان 191 عالميا
12.
. أربيل 237 عالميا.
13.
الدار البيضاء 245 عالميا.
14.
بغداد 247 عالميا.
15.
الرباط 256 عالميا.
16.
مراكش 258 عالميا.
17.
تونس 271 عالميا.
18.
الجزائر 284 عاليا.
19.
طرابلس 312 عالميا.
20.
القاهرة 317 عالميا.
21.
الإسكندرية 327 عالميا.
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