ترتيب أغلى مدن عربية للعيش في 2025
15:23 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 15:35 GMT 28.02.2025)
© AP Photo / Kamran Jebreiliيخت في مارينا دبي
© AP Photo / Kamran Jebreili
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كشف تقرير حديث عن قائمة بأغلى المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2025، حيث تصدرت المدن الكبرى المراتب الأولى بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإسكان.
وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.
وفيما يلي معلومات توضح ترتيب المدن العربية وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025 الصادر عن موقع "نومبيو":
1.دبي 115 عالميا.
2.أبو ظبي 139 عالميا.
3.الدوحة 151 عالميا.
4.المنامة 155 عالميا.
5.الرياض 156 عالميا.
6.الشارقة 157 عالميا.
7.بيروت 168 عالميا.
8.الكويت 177 عالميا.
9.جدة 178 عالميا.
10.مسقط 183 عالميا.
11.عمان 191 عالميا
12.. أربيل 237 عالميا.
13.الدار البيضاء 245 عالميا.
14.بغداد 247 عالميا.
15.الرباط 256 عالميا.
16.مراكش 258 عالميا.
17.تونس 271 عالميا.
18.الجزائر 284 عاليا.
19.طرابلس 312 عالميا.
20.القاهرة 317 عالميا.
21.الإسكندرية 327 عالميا.