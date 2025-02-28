خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك
14:06 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 28.02.2025)
© Sputnik . Alexander Kondratyuk / / الانتقال إلى بنك الصورتعبئة النحاس في مجمع تعبئة دائري في ورشة لتصنيع نحاس مصنع كهربائيا في إحدى ورش شركة النحاس الروسية (رمك)
© Sputnik . Alexander Kondratyuk //
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كشف الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدال، اليوم الجمعة، عن الثروات الباطنية التي تملكها القارة الأفريقية، مشيرا إلى ميزات مشروع العملة المدعومة بالمعادن الذي أطلقه بنك التنمية الأفريقي.
وقال عبد القادر مشدال لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" إن البنك الأفريقي للتنمية يريد "الحفاظ على مصالح دول القارة" من خلال طرح هذه الفكرة.
📹 العملات المدعومة بالمعادن...ديناميكيات جديدة لاستغلال ثروات أفريقيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 28, 2025
الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدال، يتحدث لـ"سبوتنيك" عن ميزات مشروع العملة المدعومة بالمعادن الذي أطلقه بنك التنمية الأفريقي.
✅اقترح بنك التنمية الأفريقي ترتيب إطلاق عملة جديدة على غرار “معيار… pic.twitter.com/kACh2A9pwL
وأضاف مشدال: "إننا بحاجة إلى الانتقال لواقع آخر، وهو استخدام الوسائل المتاحة في أفريقيا لتعزيز تكافؤ العملات الأفريقية. فهذه البلدان محظوظة لأنها تمتلك نحو 30% من احتياطيات المعادن النادرة في العالم".
لكن الخبير الاقتصادي دعا القارة إلى "عدم التوقف عند هذا الحد" والاستثمار في التحول الصناعي.
16 فبراير, 13:54 GMT
وأكد مشدال، أن "سلسلة القيمة يمكن إنشاؤها هنا في أفريقيا. فبدلاً من استخدام المعادن في حالتها الخام، يمكننا أن نجعلها أكثر ربحية من خلال إنشاء مشاريع صناعية في القارة. وهذا من شأنه أن يسمح بمعالجة أفضل لهذه المعادن، الأمر الذي سيسمح بخلق المزيد من القيمة في أفريقيا".
وفي أوائل فبراير/شباط 2025، قدم بنك التنمية الأفريقي مشروع عملة مدعومة بالمعادن بدلا من الذهب. وهذه الآلية مستوحاة من معيار الذهب، لكنها مدعومة بالمعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم وبعض العناصر الأرضية النادرة.