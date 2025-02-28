خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250228/خبير-اقتصادي-جزائري-أفريقيا-تمتلك-30-من-المعادن-العالمية-ويجب-استغلال-ذلك-1098266850.html
خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك
خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك
سبوتنيك عربي
كشف الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدال، اليوم الجمعة، عن الثروات الباطنية التي تملكها القارة الأفريقية، مشيرا إلى ميزات مشروع العملة المدعومة بالمعادن... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T14:06+0000
2025-02-28T14:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أفريقيا
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1e/1069635731_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_3ce28c41f45306ad1fa9c04c95a57eef.jpg
وقال عبد القادر مشدال لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" إن البنك الأفريقي للتنمية يريد "الحفاظ على مصالح دول القارة" من خلال طرح هذه الفكرة.وأضاف مشدال: "إننا بحاجة إلى الانتقال لواقع آخر، وهو استخدام الوسائل المتاحة في أفريقيا لتعزيز تكافؤ العملات الأفريقية. فهذه البلدان محظوظة لأنها تمتلك نحو 30% من احتياطيات المعادن النادرة في العالم". وأكد مشدال، أن "سلسلة القيمة يمكن إنشاؤها هنا في أفريقيا. فبدلاً من استخدام المعادن في حالتها الخام، يمكننا أن نجعلها أكثر ربحية من خلال إنشاء مشاريع صناعية في القارة. وهذا من شأنه أن يسمح بمعالجة أفضل لهذه المعادن، الأمر الذي سيسمح بخلق المزيد من القيمة في أفريقيا".وفي أوائل فبراير/شباط 2025، قدم بنك التنمية الأفريقي مشروع عملة مدعومة بالمعادن بدلا من الذهب. وهذه الآلية مستوحاة من معيار الذهب، لكنها مدعومة بالمعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم وبعض العناصر الأرضية النادرة.متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيادولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم
https://sarabic.ae/20250216/وزير-المالية-القطري-يرى-في-مصر-مرشحا-ممتازا-للاستثمارات-1097832281.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1e/1069635731_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_b69c7f6abf19fde2f4c07a6eb1d87b93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أفريقيا, اقتصاد, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أفريقيا, اقتصاد, العالم

خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك

14:06 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 28.02.2025)
© Sputnik . Alexander Kondratyuk /  / الانتقال إلى بنك الصورتعبئة النحاس في مجمع تعبئة دائري في ورشة لتصنيع نحاس مصنع كهربائيا في إحدى ورش شركة النحاس الروسية (رمك)
تعبئة النحاس في مجمع تعبئة دائري في ورشة لتصنيع نحاس مصنع كهربائيا في إحدى ورش شركة النحاس الروسية (رمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Alexander Kondratyuk /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
كشف الخبير الاقتصادي الجزائري عبد القادر مشدال، اليوم الجمعة، عن الثروات الباطنية التي تملكها القارة الأفريقية، مشيرا إلى ميزات مشروع العملة المدعومة بالمعادن الذي أطلقه بنك التنمية الأفريقي.
وقال عبد القادر مشدال لوكالة "سبوتنيك أفريقيا" إن البنك الأفريقي للتنمية يريد "الحفاظ على مصالح دول القارة" من خلال طرح هذه الفكرة.
وأضاف مشدال: "إننا بحاجة إلى الانتقال لواقع آخر، وهو استخدام الوسائل المتاحة في أفريقيا لتعزيز تكافؤ العملات الأفريقية. فهذه البلدان محظوظة لأنها تمتلك نحو 30% من احتياطيات المعادن النادرة في العالم".
لكن الخبير الاقتصادي دعا القارة إلى "عدم التوقف عند هذا الحد" والاستثمار في التحول الصناعي.
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات
16 فبراير, 13:54 GMT
وأكد مشدال، أن "سلسلة القيمة يمكن إنشاؤها هنا في أفريقيا. فبدلاً من استخدام المعادن في حالتها الخام، يمكننا أن نجعلها أكثر ربحية من خلال إنشاء مشاريع صناعية في القارة. وهذا من شأنه أن يسمح بمعالجة أفضل لهذه المعادن، الأمر الذي سيسمح بخلق المزيد من القيمة في أفريقيا".
وفي أوائل فبراير/شباط 2025، قدم بنك التنمية الأفريقي مشروع عملة مدعومة بالمعادن بدلا من الذهب. وهذه الآلية مستوحاة من معيار الذهب، لكنها مدعومة بالمعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم وبعض العناصر الأرضية النادرة.
متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا
دولة عربية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала