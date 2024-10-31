https://sarabic.ae/20241031/متحدثون-من-مؤتمر-مستقبل-الاستثمار-بالرياض-لـسبوتنيك-هناك-فرص-استثمارية-مهمة-مع-روسيا-1094366491.html

متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا

متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا

سبوتنيك عربي

اختتمت مبادرة قمة الاستثمار في نسختها الثامنة أعمالها، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهدت على مدار 3 أيام فعاليات ضخمة وحضور مميز. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T17:33+0000

2024-10-31T17:33+0000

2024-10-31T17:33+0000

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وبحسب "مراسل سبوتنيك"، فقد شهدت القمة حضورا كبيرا ولافتا من المستثمرين العرب والأجانب، فيما وقعت العديد من الشركات اتفاقيات وبرامج ومبادرات مهمة. وأكد متحدثون مشاركون في القمة لـ"سبوتنيك"، على أن مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة اقتصادية مهمة، يتجمّع حولها الكثير من المستثمرين حول العالم، فيما أوضحوا أن المملكة تتطلع إلى عقد الكثير من الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وأن هناك فرصا واعدة مع روسيا.وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة مهمة للمملكة لجذب انتباه العالم فيما يتعلق بالاستثمار، وتعد فرصة لأن تبرز المملكة القطاعات المستهدفة فيها، وأن يطلع المستثمرون حول العالم بما نحرزه من تقدم".وركزت النسخة الثامنة للمؤتمر على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات، كما تصدر الذكاء الاصطناعي الجلسات والمناقشات.فرص استثماريةقال الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو للاستثمار"، فيصل منصور، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة بالرياض، تشهد تقدما ملحوظا وتطورا عن باقي النسخ السابقة، لا سيما في طريقة العرض، وما يتم تقديمه من المستثمرين، وحجم المشاركة من جميع دول العالم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، إنها "باتت أهم منصة استثمارية في العالم، إذ تجذب جميع فئات المستثمرين، وتتوسع في الشراكات التي تعتمد على الثقة المتبادلة وقوة الاقتصاد".تجمع اقتصاديقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "gfh" المالية، هشام الريس، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، تعد مهرجانا كبير، وتجمعا اقتصاديا مهما في المنطقة، لجميع البنوك العاملة والمنصات المالية داخل وخارج المملكة".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "المبادرة تجمّع عالمي مهم، يتم فيه تبادل الأفكار المتلعقة بالتأثيرات المالية والاقتصادية داخل خارطة المنطقة، والفرصة المهمة للكثير من الاستثمارات المشتركة داخل وخارج المملكة".وقال إن "مجموعته المالية تركز بشكل كبير على المملكة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، حيث تدير مجموعة من الأصول في المملكة بقطاع اللوجيستيات والرعاية الصحية والتعليم".وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.

https://sarabic.ae/20241031/نائب-رئيس-طيران-الرياض-لـسبوتنيك-النسخة-الثامنة-من-مبادرة-الاستثمار-حققت-نجاحا-باهرا-1094365605.html

https://sarabic.ae/20241031/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-صور-1094346409.html

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