متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241031/متحدثون-من-مؤتمر-مستقبل-الاستثمار-بالرياض-لـسبوتنيك-هناك-فرص-استثمارية-مهمة-مع-روسيا-1094366491.html
متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا
متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا
سبوتنيك عربي
اختتمت مبادرة قمة الاستثمار في نسختها الثامنة أعمالها، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهدت على مدار 3 أيام فعاليات ضخمة وحضور مميز. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T17:33+0000
2024-10-31T17:33+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094304023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9198512bfd0ccba18b3eefcb241caeff.jpg
وبحسب "مراسل سبوتنيك"، فقد شهدت القمة حضورا كبيرا ولافتا من المستثمرين العرب والأجانب، فيما وقعت العديد من الشركات اتفاقيات وبرامج ومبادرات مهمة. وأكد متحدثون مشاركون في القمة لـ"سبوتنيك"، على أن مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة اقتصادية مهمة، يتجمّع حولها الكثير من المستثمرين حول العالم، فيما أوضحوا أن المملكة تتطلع إلى عقد الكثير من الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وأن هناك فرصا واعدة مع روسيا.وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة مهمة للمملكة لجذب انتباه العالم فيما يتعلق بالاستثمار، وتعد فرصة لأن تبرز المملكة القطاعات المستهدفة فيها، وأن يطلع المستثمرون حول العالم بما نحرزه من تقدم".وركزت النسخة الثامنة للمؤتمر على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات، كما تصدر الذكاء الاصطناعي الجلسات والمناقشات.فرص استثماريةقال الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو للاستثمار"، فيصل منصور، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة بالرياض، تشهد تقدما ملحوظا وتطورا عن باقي النسخ السابقة، لا سيما في طريقة العرض، وما يتم تقديمه من المستثمرين، وحجم المشاركة من جميع دول العالم".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، إنها "باتت أهم منصة استثمارية في العالم، إذ تجذب جميع فئات المستثمرين، وتتوسع في الشراكات التي تعتمد على الثقة المتبادلة وقوة الاقتصاد".تجمع اقتصاديقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "gfh" المالية، هشام الريس، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، تعد مهرجانا كبير، وتجمعا اقتصاديا مهما في المنطقة، لجميع البنوك العاملة والمنصات المالية داخل وخارج المملكة".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "المبادرة تجمّع عالمي مهم، يتم فيه تبادل الأفكار المتلعقة بالتأثيرات المالية والاقتصادية داخل خارطة المنطقة، والفرصة المهمة للكثير من الاستثمارات المشتركة داخل وخارج المملكة".وقال إن "مجموعته المالية تركز بشكل كبير على المملكة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، حيث تدير مجموعة من الأصول في المملكة بقطاع اللوجيستيات والرعاية الصحية والتعليم".وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
https://sarabic.ae/20241031/نائب-رئيس-طيران-الرياض-لـسبوتنيك-النسخة-الثامنة-من-مبادرة-الاستثمار-حققت-نجاحا-باهرا-1094365605.html
https://sarabic.ae/20241031/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-صور-1094346409.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094304023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6c9deff7a4e132fc63148c62b2fd1f6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم

متحدثون من مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض لـ"سبوتنيك": هناك فرص استثمارية مهمة مع روسيا

17:33 GMT 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
اختتمت مبادرة قمة الاستثمار في نسختها الثامنة أعمالها، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهدت على مدار 3 أيام فعاليات ضخمة وحضور مميز.
وبحسب "مراسل سبوتنيك"، فقد شهدت القمة حضورا كبيرا ولافتا من المستثمرين العرب والأجانب، فيما وقعت العديد من الشركات اتفاقيات وبرامج ومبادرات مهمة.
وأكد متحدثون مشاركون في القمة لـ"سبوتنيك"، على أن مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة اقتصادية مهمة، يتجمّع حولها الكثير من المستثمرين حول العالم، فيما أوضحوا أن المملكة تتطلع إلى عقد الكثير من الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم، وأن هناك فرصا واعدة مع روسيا.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار باتت منصة مهمة للمملكة لجذب انتباه العالم فيما يتعلق بالاستثمار، وتعد فرصة لأن تبرز المملكة القطاعات المستهدفة فيها، وأن يطلع المستثمرون حول العالم بما نحرزه من تقدم".
وركزت النسخة الثامنة للمؤتمر على استراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات، كما تصدر الذكاء الاصطناعي الجلسات والمناقشات.
نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة طيران الرياض السعودية، أسامة النويصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا
16:55 GMT
فرص استثمارية
قال الرئيس التنفيذي لشركة "كامكو للاستثمار"، فيصل منصور، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة بالرياض، تشهد تقدما ملحوظا وتطورا عن باقي النسخ السابقة، لا سيما في طريقة العرض، وما يتم تقديمه من المستثمرين، وحجم المشاركة من جميع دول العالم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار، إنها "باتت أهم منصة استثمارية في العالم، إذ تجذب جميع فئات المستثمرين، وتتوسع في الشراكات التي تعتمد على الثقة المتبادلة وقوة الاقتصاد".
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الموجودة بين السعودية وروسيا، قال منصور إن "الدولتين من أهم الاقتصاديات في العالم، وهناك فرص استثمارية متبادلة واعدة في مجالات عدة، لا سيما وأن المملكة باتت تطرح فرص استثمارية ضخمة ومهمة، بحسب "رؤية 2030"، متوقعا أن "ينمو الاستثمار المتبادل ما بين المملكة والكثير من الدول الفترة المقبلة، ومن بينها روسيا".
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض... صور
08:59 GMT
تجمع اقتصادي
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "gfh" المالية، هشام الريس، إن "مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، تعد مهرجانا كبير، وتجمعا اقتصاديا مهما في المنطقة، لجميع البنوك العاملة والمنصات المالية داخل وخارج المملكة".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن "المبادرة تجمّع عالمي مهم، يتم فيه تبادل الأفكار المتلعقة بالتأثيرات المالية والاقتصادية داخل خارطة المنطقة، والفرصة المهمة للكثير من الاستثمارات المشتركة داخل وخارج المملكة".
وقال إن "مجموعته المالية تركز بشكل كبير على المملكة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في المنطقة، حيث تدير مجموعة من الأصول في المملكة بقطاع اللوجيستيات والرعاية الصحية والتعليم".
وأوضح الريس أنهم "أطلقوا منصة مهمة خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، لتقديم الخدمات المالية والاستثمارية"، معتبرا في الوقت نفسه أن "هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بين المملكة والكثير من الدول".
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.
وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:31 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала