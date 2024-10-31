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الجيش الروسي يحرر بلدة ياسنايا بوليانا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض... صور
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:59+0000
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وشهد اليومان الماضيان توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة تجمع أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
https://sarabic.ae/20241030/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-1094305743.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض... صور

08:59 GMT 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIانطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وشهد اليومان الماضيان توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية.
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

1/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

2/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

3/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

4/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

5/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

6/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

7/7
© Sputnik . WAEL MAGDI

انطلاق فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.
فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
أمس, 07:56 GMT
وأوضح أن هذه النسخة الثامنة تجمع أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
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