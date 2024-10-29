https://sarabic.ae/20241029/الهيئة-الملكية-للعلا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-المشروعات-السياحية-وأهمية-مبادرة-الاستثمار-1094278660.html
الهيئة الملكية للعلا تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر المشروعات السياحية وأهمية مبادرة الاستثمار
الهيئة الملكية للعلا تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر المشروعات السياحية وأهمية مبادرة الاستثمار
سبوتنيك عربي
شدد عبدالرحمن سليمان الطريري، رئيس قطاع التواصل والعلاقات العامة، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، على أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T12:13+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، على هامش المشاركة في المبادرة، أن هيئة العلا تختص بالتطوير والتنمية الشاملة على كافة مساحة أرض العلا، التي تمتد إلى 22 ألفا و561 كيلو متر، بما يشمل البنية التحتية وتعزيز الوصول للعلا، عبر تطوير الطرق، والمطار، ورفع سعته الاستيعابية، سواء للمسافرين أو الطائرات، والعمل على ترام العلا، الذي يمثل تجربة رائعة داخل المحافظة.وأكد أنهم يهتمون بجودة الحياة للمواطنين كأحد أهم المستهدفات، والتي تتم من خلال رفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الرياضة المدرسية والمجتمعية، واستضافة البطولات، والتطوير الحضري، سواء في المناطق المختصة بالسكان، أو المنتجعات والمتاحف، وباقي المناطق التي تعنى باستهداف الزوار والسياح من داخل المملكة والعالم.وأشار إلى ارتفاع أرقام الجذب السياحي للعلا، حيث أكد أنه تم استضافة ما يزيد عن 269 ألف سائح، وهو يعني تجاوز المستهدف، بالإضافة إلى نسبة السياح الدوليين، والتي ارتفعت من 25% إلى 35%، مضيفًا: "هناك أرقام أخرى تشير للنمو، خاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة الإشغال أو بقاء المطاعم، والعديد من مواطن الترفيه على مدار العام.وأوضح أن العلا انتقلت من وجهة شتوية إلى وجهة سياحية على مدار العام، حيث باتت تستقبل السياح في أوقات مختلفة، كاشفًا عن أبرز المشروعات التي تعمل الهيئة الملكية عليها حاليا، أبرزها تدشين منتجع دار طنطورة، كوجهة جيدة للعيش في منازل طينية ببلدة تاريخها يتجاوز 800 عام.ويرى أن مبادرة مستقبل الاستثمار من أهم الأحداث في العالم، وتحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على التواجد لتعريف الزوار والشركاء والمستثمرين بما تم إنجازه على مستوى البنى التحتية وباكورة الفنادق، والجذب السياحي، وقال إن العلا لديها رحلات مباشرة الرياص جدة الدمام من الداخل، دبي المنامة والدوحة، بالإضافة لرحلات من القاهرة وعمان وباريس في موسم الزروة للعلا، كاشفا عن إطلاق الهوية الجديدة التي تعكس الانتقال إلى مرحلة أخرى، وتشير إلى النمو والاستثمار والتطور.وانطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
https://sarabic.ae/20241029/بدء-فعاليات-النسخة-الثامنة-من-مؤتمر-مبادرة-الاستثمار-في-الرياض-صور-1094268773.html
https://sarabic.ae/20240521/السعودية-تسجل-أكبر-تحسن-في-منطقة-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-قطاع-السياحة-والسفر-1089063863.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, حصري, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, حصري, الأخبار
الهيئة الملكية للعلا تكشف لـ"سبوتنيك" عن آخر المشروعات السياحية وأهمية مبادرة الاستثمار
حصري
شدد عبدالرحمن سليمان الطريري، رئيس قطاع التواصل والعلاقات العامة، والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، على أهمية مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها المملكة كل عام، باعتبارها من أهم الأحداث الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، على هامش المشاركة في المبادرة، أن هيئة العلا تختص بالتطوير والتنمية الشاملة على كافة مساحة أرض العلا، التي تمتد إلى 22 ألفا و561 كيلو متر، بما يشمل البنية التحتية وتعزيز الوصول للعلا، عبر تطوير الطرق، والمطار، ورفع سعته الاستيعابية، سواء للمسافرين أو الطائرات، والعمل على ترام العلا، الذي يمثل تجربة رائعة داخل المحافظة.
وأكد أنهم يهتمون بجودة الحياة للمواطنين كأحد أهم المستهدفات، والتي تتم من خلال رفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الرياضة المدرسية والمجتمعية، واستضافة البطولات، والتطوير الحضري، سواء في المناطق المختصة بالسكان، أو المنتجعات والمتاحف، وباقي المناطق التي تعنى باستهداف الزوار والسياح من داخل المملكة والعالم.
وأشار إلى ارتفاع أرقام الجذب السياحي للعلا، حيث أكد أنه تم استضافة ما يزيد عن 269 ألف سائح، وهو يعني تجاوز المستهدف، بالإضافة إلى نسبة السياح الدوليين، والتي ارتفعت من 25% إلى 35%، مضيفًا: "هناك أرقام أخرى تشير للنمو، خاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة الإشغال أو بقاء المطاعم، والعديد من مواطن الترفيه على مدار العام.
وأوضح أن العلا انتقلت من وجهة شتوية إلى وجهة سياحية على مدار العام، حيث باتت تستقبل السياح في أوقات مختلفة، كاشفًا عن أبرز المشروعات التي تعمل الهيئة الملكية عليها حاليا، أبرزها تدشين منتجع دار طنطورة، كوجهة جيدة للعيش في منازل طينية ببلدة تاريخها يتجاوز 800 عام.
أبرز المشروعات، دار دنتورة، وجهة جيدة للعيش في بيوت طينية ببلدة تاريخها يتجاوز 800 عام، وكذلك مشروع تشيدي حجر في موقع الحجر الأثري، أول موقع سعودي يدرج على قائمة الينوسكو للتراث العالمي، وهو فندق مميز، حيث تقع الغرف داخل عربات قطار على سكة طريق الحجر، إضافة إلى الفنادق والمشروعات الأخرى المتعلقة بالصحة وذوي الإعاقة، المعنية برفع جودة الحياة.
ويرى أن مبادرة مستقبل الاستثمار من أهم الأحداث في العالم، وتحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على التواجد لتعريف الزوار والشركاء والمستثمرين بما تم إنجازه على مستوى البنى التحتية وباكورة الفنادق، والجذب السياحي، وقال إن العلا لديها رحلات مباشرة الرياص جدة الدمام من الداخل، دبي المنامة والدوحة، بالإضافة لرحلات من القاهرة وعمان وباريس في موسم الزروة للعلا، كاشفا عن إطلاق الهوية الجديدة التي تعكس الانتقال إلى مرحلة أخرى، وتشير إلى النمو والاستثمار والتطور.
وانطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار
" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.