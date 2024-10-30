https://sarabic.ae/20241030/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-1094305743.html
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
سبوتنيك عربي
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T07:56+0000
2024-10-30T07:56+0000
2024-10-30T07:56+0000
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في المؤتمر، بدأت فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
https://sarabic.ae/20241029/الهيئة-الملكية-للعلا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-المشروعات-السياحية-وأهمية-مبادرة-الاستثمار-1094278660.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
حصري
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في المؤتمر، بدأت فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار
" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.
وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.