https://sarabic.ae/20241030/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-1094305743.html

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

سبوتنيك عربي

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T07:56+0000

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ووفقا لمراسل "سبوتنيك" في المؤتمر، بدأت فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.ويعقد مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات عدة، أهمها دور أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.

https://sarabic.ae/20241029/الهيئة-الملكية-للعلا-تكشف-لـسبوتنيك-عن-آخر-المشروعات-السياحية-وأهمية-مبادرة-الاستثمار-1094278660.html

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