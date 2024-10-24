أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها

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بوتين يجري مؤتمرا صحفيا يعرض فيه نتائج قمة "بريكس"
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09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص مقترح مصر لاستئناف مفاوضات غزة
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29 د
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27 د
مساحة حرة
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27 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:10 GMT
20 د
مساحة حرة
قمة بريكس.. أبرز الملفات على الطاولة
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الإنسان والثقافة
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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لقاء سبوتنيك
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183 د
صدى الحياة
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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https://sarabic.ae/20241024/أكبر-نقطة-ضعف-للأمن-السيبراني-هو-أنت-وهذه-3-قواعد-عليك-اتباعها-1094131568.html
أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها
أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها
سبوتنيك عربي
في خضم التحول الرقمي، يظهر الأمن السيبراني كأحد أولويات المؤسسات من أجل حماية معلوماتها القيمة، لكن يواجه الأمن السبيراني في الكثير من الأحيان تهديدات عديدة،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T15:35+0000
2024-10-24T15:35+0000
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علوم
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كشفت أبحاث جديدة عن أن الغالبية العظمى من الهجمات السيبرانية الناجحة ناجمة عن الخطأ البشري بمعدل 68% بغض النظر عن الدفاعات التكنولوجية التي يمتلكها.ولفهم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تركز على الإنسان، لفتت الأبحاث إلى نوعين من الأخطاء البشرية:الأول: الأخطاء القائمة على المهارات، وتحدث أثناء قيام الأشخاص بأشياء روتينية - وخاصة عندما ينشغل انتباههم،على سبيل المثال، قد تنسى عمل نسخة احتياطية لبيانات سطح المكتب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.وبحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert"، حددت الأبحاث ثلاث قواعد لمعالجة قضية الخطأ البشري في الأمن السيبراني بشكل مناسب، وهي:ويذكر أن الاستثمارات في هذا المجال بدأت تزداد بشكل كبير مع تزايد وتعقيد التهديدات، حيث ستصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا من الحلول المستخدمة لتحسين الأمن السيبراني، وتعزيز قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بحسب الخبراء.
https://sarabic.ae/20240726/رئيس-الأكاديمية-الروسية-للعلوم-العلماء-الروس-يقتربون-من-فهم-بنية-الكون-1091147474.html
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علوم
علوم

أكبر نقطة ضعف للأمن السيبراني هو أنت... وهذه 3 قواعد عليك اتباعها

15:35 GMT 24.10.2024
© Photo / /unsplash/ Bernard Hermanالأمن السيبراني
الأمن السيبراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / /unsplash/ Bernard Herman
تابعنا عبر
في خضم التحول الرقمي، يظهر الأمن السيبراني كأحد أولويات المؤسسات من أجل حماية معلوماتها القيمة، لكن يواجه الأمن السبيراني في الكثير من الأحيان تهديدات عديدة، قد تجعل الشركات هدفًا جذابًا للقراصنة، لذا يتعين عليها أن تبقى دائمًا في حالة تأهب لاكتشاف مكامن التهديدات وتتبنى استراتيجيات قوية لمواجهتها.
كشفت أبحاث جديدة عن أن الغالبية العظمى من الهجمات السيبرانية الناجحة ناجمة عن الخطأ البشري بمعدل 68% بغض النظر عن الدفاعات التكنولوجية التي يمتلكها.

وأوضحت الأبحاث أن العنصر البشري الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن السيبراني الذي يهدد كل من يستخدم الأجهزة الرقمية.

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ولفهم كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تركز على الإنسان، لفتت الأبحاث إلى نوعين من الأخطاء البشرية:
الأول: الأخطاء القائمة على المهارات، وتحدث أثناء قيام الأشخاص بأشياء روتينية - وخاصة عندما ينشغل انتباههم،على سبيل المثال، قد تنسى عمل نسخة احتياطية لبيانات سطح المكتب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أما النوع الثاني: هو الأخطاء القائمة على المعرفة، وتحدث عندما يرتكب شخص ذو خبرة أخطاء لأنه يفتقر إلى المعرفة المهمة أو لا يتبع قواعد محددة، على سبيل المثال، قد تنقر فوق رابط في بريد إلكتروني من جهة اتصال غير معروفة، حتى لو كنت لا تعرف ما سيحدث قد يؤدي هذا إلى تعرضك للاختراق وفقدان أموالك وبياناتك.

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14:05 GMT
وبحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert"، حددت الأبحاث ثلاث قواعد لمعالجة قضية الخطأ البشري في الأمن السيبراني بشكل مناسب، وهي:
أولا: تقليل العبء المعرفي، يجب تصميم ممارسات الأمن السيبراني لتكون بديهية وسهلة قدر الإمكان، ويجب أن تركز برامج التدريب على تبسيط المفاهيم المعقدة ودمج ممارسات الأمن بسلاسة في سير العمل اليومي.
ثانيا: تعزيز موقف إيجابي للأمن السيبراني، بدلاً من الاعتماد على تكتيكات الخوف، يجب أن يؤكد التعليم على النتائج الإيجابية لممارسات الأمن السيبراني الجيدة، إن هذا النهج يمكن أن يساعد في تحفيز الناس على تحسين سلوكياتهم في مجال الأمن السيبراني.
ثالثا: اعتماد منظور طويل الأمد، فإن تغيير المواقف والسلوكيات ليس حدثًا منفردًا بل عملية مستمرة، يجب أن يكون تعليم الأمن السيبراني مستمرًا، مع تحديثات منتظمة لمعالجة التهديدات المتطورة.
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وأشارت الأبحاث إلى أن إنشاء بيئة رقمية آمنة، يتطلب الجمع بين التكنولوجيا القوية والسياسات السليمة، والأهم من ذلك، ضمان حصول الناس على تعليم جيد ووعي أمني.

ويذكر أن الاستثمارات في هذا المجال بدأت تزداد بشكل كبير مع تزايد وتعقيد التهديدات، حيث ستصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا من الحلول المستخدمة لتحسين الأمن السيبراني، وتعزيز قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بحسب الخبراء.
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