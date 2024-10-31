https://sarabic.ae/20241031/نائب-رئيس-طيران-الرياض-لـسبوتنيك-النسخة-الثامنة-من-مبادرة-الاستثمار-حققت-نجاحا-باهرا-1094365605.html

نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا

نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا

سبوتنيك عربي

أشاد نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة "طيران الرياض" السعودية، أسامة النويصر، بالنتائج التي حققتها مبادرة مستقبل الاستثمار، التي اختتمت أعمالها في... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T16:55+0000

2024-10-31T16:55+0000

2024-10-31T16:55+0000

حصري

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1f/1094365032_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_58e1b4efd9f2d23a97090035230e1d08.jpg

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النسخة الثامنة من المبادرة شهدت نجاحا كبيرا، إذ اجتمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في الرياض، التي باتت وجهة مهمة ورئيسية للاستثمار، لا سيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز حول العالم، وحجم الفرص والأعمال المتواجدة بداخلها".وقال إن "النسخة الحالية من المبادرة، شهدت توقيع استثمارات ضخمة، إذ تشارك "طيران الرياض" للمرة الأولى كشريك استراتيجي".وأكد أن "شركة "طيران الرياض" سوف تبدأ عمليتها التشغيلية التجارية في عام 2025، في خضم الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها للتواجد في هذه المنظومة". وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وشهد اليومان الماضيان، توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات، بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية. وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك، و600 متحدث عالمي، لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.

https://sarabic.ae/20240904/مقاتلة-سعودية-تنفذ-حركة-الطيران-اللولبي-العمودي-أمام-الرئيس-المصري-فيديو---1092391337.html

https://sarabic.ae/20240704/السعودية-تفوز-برئاسة-المجلس-التنفيذي-للمنظمة-العربية-للطيران-المدني-1090447599.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد