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نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا
نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا
سبوتنيك عربي
أشاد نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة "طيران الرياض" السعودية، أسامة النويصر، بالنتائج التي حققتها مبادرة مستقبل الاستثمار، التي اختتمت أعمالها في... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T16:55+0000
2024-10-31T16:55+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النسخة الثامنة من المبادرة شهدت نجاحا كبيرا، إذ اجتمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في الرياض، التي باتت وجهة مهمة ورئيسية للاستثمار، لا سيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز حول العالم، وحجم الفرص والأعمال المتواجدة بداخلها".وقال إن "النسخة الحالية من المبادرة، شهدت توقيع استثمارات ضخمة، إذ تشارك "طيران الرياض" للمرة الأولى كشريك استراتيجي".وأكد أن "شركة "طيران الرياض" سوف تبدأ عمليتها التشغيلية التجارية في عام 2025، في خضم الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها للتواجد في هذه المنظومة". وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وشهد اليومان الماضيان، توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات، بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية. وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك، و600 متحدث عالمي، لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد

نائب رئيس "طيران الرياض" لـ"سبوتنيك": النسخة الثامنة من مبادرة الاستثمار حققت نجاحا باهرا

16:55 GMT 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIنائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة "طيران الرياض" السعودية، أسامة النويصر
نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة طيران الرياض السعودية، أسامة النويصر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة "طيران الرياض" السعودية، أسامة النويصر، بالنتائج التي حققتها مبادرة مستقبل الاستثمار، التي اختتمت أعمالها في الرياض، اليوم الخميس.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النسخة الثامنة من المبادرة شهدت نجاحا كبيرا، إذ اجتمع آلاف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في الرياض، التي باتت وجهة مهمة ورئيسية للاستثمار، لا سيما في ظل موقعها الجغرافي المتميز حول العالم، وحجم الفرص والأعمال المتواجدة بداخلها".
وقال إن "النسخة الحالية من المبادرة، شهدت توقيع استثمارات ضخمة، إذ تشارك "طيران الرياض" للمرة الأولى كشريك استراتيجي".
وكشف عن "توقيع الكثير من الصفقات التمويلية لشركة "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجوي للمملكة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على شراء 60 طائرة من شركة "إيرباص".
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وأكد أن "شركة "طيران الرياض" سوف تبدأ عمليتها التشغيلية التجارية في عام 2025، في خضم الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها للتواجد في هذه المنظومة".
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض.
وشهد اليومان الماضيان، توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات، بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية.
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وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، إذ ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة، منها الأغذية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ ساهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.
وأوضح أن هذه النسخة الثامنة جمعت أكثر من 7000 مشارك، و600 متحدث عالمي، لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.
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