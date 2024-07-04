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السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
سبوتنيك عربي
فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة الـ28، الذي... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T11:23+0000
2024-07-04T11:23+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ"، كلمة ألقاها وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث قال إن "هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية"، منوهاً بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني.وأوضح الوزير السعودي أن بلاده منذ انضمامها للمنظمة العربية للطيران المدني كعضو مؤسس، حرصت على دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة من خلال التواجد والعمل والتنسيق لتحقيق أهداف المنظمة والمشاركة في الهياكل التنظيمية والمجلس التنفيذي واللجان الفنية المنبثقة عنه.وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إلى أن بلاده تستضيف مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران لدول الشرق الأوسط، وتدعم المملكة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من خلال مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب" بمبلغ مليون دولار.وتعهد الجاسر أن تواصل السعودية "العمل الحثيث لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدني، وتعزيز دورها الريادي على المستوى الدولي، والتعاون مع أصحاب العلاقة في قطاع الطيران المدني العربي وشركائنا الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي".وتعتبر السعودية أحد مؤسسي المنظمة العربية للطيران المدني، وهي منظمة عربية متخصصة تتبع جامعة الدول العربية تأسست عام 1996، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, القنصلية السعودية في إسطنبول, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, القنصلية السعودية في إسطنبول, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, جامعة الدول العربية, الأخبار
السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة الـ28، الذي عُقد، أمس الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط.
ونقلت صحيفة
"عكاظ"، كلمة ألقاها وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث قال إن "هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية"، منوهاً بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني.
وأوضح الوزير السعودي أن بلاده منذ انضمامها للمنظمة العربية للطيران المدني كعضو مؤسس، حرصت على دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة من خلال التواجد والعمل والتنسيق لتحقيق أهداف المنظمة والمشاركة في الهياكل التنظيمية والمجلس التنفيذي واللجان الفنية المنبثقة عنه.
وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إلى أن بلاده تستضيف مقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقر البرنامج التعاوني لأمن الطيران لدول الشرق الأوسط،
وتدعم المملكة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) من خلال مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب" بمبلغ مليون دولار.
وتعهد الجاسر أن تواصل السعودية "العمل الحثيث لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدني، وتعزيز دورها الريادي على المستوى الدولي، والتعاون مع أصحاب العلاقة في قطاع الطيران المدني العربي وشركائنا الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي".
وتعتبر السعودية أحد مؤسسي المنظمة العربية للطيران المدني، وهي منظمة عربية متخصصة تتبع جامعة الدول العربية تأسست عام 1996، وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.