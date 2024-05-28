https://sarabic.ae/20240528/السورية-للطيران-تحلق-من-مطار-دمشق-إلى-السعودية-للمرة-الأولى-منذ-12-عاما-1089275459.html

"السورية للطيران" تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما... صور

"السورية للطيران" تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما... صور

سبوتنيك عربي

"السورية للطيران" تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما

2024-05-28T09:54+0000

2024-05-28T09:54+0000

2024-05-28T10:02+0000

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الرحلة الأولى لـ"السورية للطيران" انطلقت فجر اليوم وعلى متنها نحو 270 حاجاً، على أن يتم تسيير نحو ثلاث أو أربع طائرات يوميات لنقل الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة.وفي تعليق خاص لـ "سبوتنيك"، قال المدير العام للطيران المدني في سوريا، باسم منصور:وأشار المدير العام للطيران المدني إلى أن كل طائرة تحمل نحو 300 حاجا، ما يعني أن أعداد الرحلات ستكون كبيرة لتغطية الأعداد الكبيرة للحجاح وبمعدل 3 إلى 4 طائرات في اليوم.وأكد منصور استعداد الخطوط الجوية السورية للتعامل مع ضغط المواعيد التي تم ترتيبها بشكل منظم ومنسق.وأشار منصور إلى أن التعليمات تشدد على نجاح عملية نقل الحجاج ومنع حدوث أي إرباك، ومن أهمها نقل الحجاج بباصات جماعية إلى المطار قدر الإمكان لمنع التدافع، وتأمين وصول الحجاج قبل 4 ساعات من موعد كل طائرة.وأوضح المدير العام للطيران المدني في سوريا: "بموجب الاتفاق الجديد مع السعودية، ستتمكن الطائرات السورية من التحليق مباشرة من مطار دمشق الدولي إلى كل من مطارات (الرياض وجدة والخبر والدمام)، وبالعكس، بهدف تسهيل حركة المسافرين بين البلدين وتعزيز الترابط بينهما".وحول التحضيرات التي تم إقرارها في مطار دمشق الدولي، قال منصور: وحول المبالغ المسموح بها خلال رحلة الحج، أوضح المدير العام للطيران المدني السوري بأنها "500 ألف ليرة سورية، و10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالريال السعودي، و200 غرام مصاغ ذهبي، وقد تم إعفاء الحجاج من تصريف 100 دولار عند العودة".وفي أبريل/ نيسان الماضي، سلمت الرياض دمشق 77% من الحصة السنوية لسوريا من الحجاج، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما.وجاء قرار إعادة ملف الحجاج إلى الدولة السورية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والسعودية العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240506/الحصار-الأمريكي-يحطم-أحلام-السوريين-بالحج-إلى-مكة-المكرمة--1088551240.html

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"السورية للطيران" تحلق من مطار دمشق إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاما