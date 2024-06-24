https://sarabic.ae/20240624/الطيران-المدني-اللبناني-يعلق-على-التشويش-الإسرائيلي-لنظام-جي-بي-إس-وتأثيره-على-الحركة-الجوية-1090139545.html

الطيران المدني اللبناني يعلق على التشويش الإسرائيلي لنظام "جي بي إس" وتأثيره على الحركة الجوية

الطيران المدني اللبناني يعلق على التشويش الإسرائيلي لنظام "جي بي إس" وتأثيره على الحركة الجوية

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، في تصريح لـ"سبوتنيك"، تعليقا على موضوع التشويش الإسرائيلي على نظام "GPS"، أن الطائرات تهبط في مطار رفيق... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T14:21+0000

2024-06-24T14:21+0000

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وقال الحسن لوكالة "سبوتنيك": "من المهم اليوم أن يتوفر للطيار وسيلتان للهبوط في أي مطار. الأولى هي الإشارة التي يلتقطها جهاز GPS في الطائرة عبر الأقمار الصناعية، والتي تشهد تشويشًا منذ مارس الماضي وحتى يومنا هذا على صعيد المنطقة. الوسيلة الأخرى هي اعتماد الطيار على أجهزة الملاحة الأرضية الموجودة في المطار، والتي نعتمد عليها اليوم ولم نسجل أي حادث أو خلل".وأشار الحسن إلى أنه: "ومنذ الآن وحتى حينها، ووفقًا لمعايير السلامة المعتمدة عالميًا، تهبط الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام تجهيزات الملاحة الأرضية".وتابع الحسن: "كما دعونا كل السفراء المعتمدين في لبنان إلى جولة للاطلاع على الإجراءات الأمنية المعتمدة في المطار.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.

https://sarabic.ae/20240624/سبوتنيك-ترصد-جولة-نظمتها-حكومة-لبنان-للدبلوماسيين-والإعلاميين-في-مطار-بيروت-ردا-على-مزاعم-بريطانية-1090124008.html

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