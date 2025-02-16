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وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات
وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات
سبوتنيك عربي
أشاد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، بمصر حيث اعتبرها مرشحا ممتازا للاستثمار ضمن استراتيجيات قطر للأسواق الناشئة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T13:54+0000
2025-02-16T13:55+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الكواري تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق اليوم الأحد في مدينة العلا السعودية. وأضاف الوزير القطري أن بلاده ترى العديد من الفرص في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر والمغرب، التي تعتبر أيضًا مرشحة للاستثمار في منطقة شمال أفريقيا، لافتا إلى أن الاستثمارات التي تقوم بها قطر في هذه الدول تتم بناءً على العوائد التجارية، حيث يتم مراجعة الاستراتيجية سنويًا وتعديلها وفقًا لذلك.وفي وقت سابق، أوضح تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أن شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعتزم الشروع في حفر 11 بئرًا جديدة في مصر، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز، بعد الانتهاء من دمج مناطق امتيازاتها في امتياز واحد.وأشار التقرير إلى أن الشركة الإماراتية وقّعت، في نهاية العام 2024، رسميًا اتفاقية جديدة لدمج مناطق الامتياز مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).وبموجب الاتفاقية الجديدة، يتم دمج مناطق امتيازات الشركة الحالية ضمن امتياز واحد يشمل مساحة استكشاف إضافية تبلغ 297 كيلومترًا مربعًا، وبشروط مالية محسّنة، ما سيعزز الكفاءة التشغيلية للشركة ويمنحها المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر.ووفقا للتقرير، تلتزم "دانة غاز"، بموجب الاتفاقية الجديدة، بتنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة.ومن المتوقع أن يُسهم البرنامج في الحد من الآثار المترتبة على تراجع إنتاج حقول "دانة غاز" في مصر، من خلال زيادة كميات الغاز المنتج بمقدار 80 مليار قدم مكعبة.
https://sarabic.ae/20241127/بعد-رأس-الحكمة-مصر-تعلن-عن-مشروع-مهم-للغاية-مع-قطر-في-الساحل-الشمالي-1095263559.html
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم

وزير المالية القطري يرى في مصر مرشحا ممتازا للاستثمارات

13:54 GMT 16.02.2025 (تم التحديث: 13:55 GMT 16.02.2025)
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Sputnik
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أشاد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، بمصر حيث اعتبرها مرشحا ممتازا للاستثمار ضمن استراتيجيات قطر للأسواق الناشئة.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الكواري تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق اليوم الأحد في مدينة العلا السعودية.
وأضاف الوزير القطري أن بلاده ترى العديد من الفرص في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر والمغرب، التي تعتبر أيضًا مرشحة للاستثمار في منطقة شمال أفريقيا، لافتا إلى أن الاستثمارات التي تقوم بها قطر في هذه الدول تتم بناءً على العوائد التجارية، حيث يتم مراجعة الاستراتيجية سنويًا وتعديلها وفقًا لذلك.
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وفي وقت سابق، أوضح تقرير نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، أن شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعتزم الشروع في حفر 11 بئرًا جديدة في مصر، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز، بعد الانتهاء من دمج مناطق امتيازاتها في امتياز واحد.
وأشار التقرير إلى أن الشركة الإماراتية وقّعت، في نهاية العام 2024، رسميًا اتفاقية جديدة لدمج مناطق الامتياز مع وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
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وبموجب الاتفاقية الجديدة، يتم دمج مناطق امتيازات الشركة الحالية ضمن امتياز واحد يشمل مساحة استكشاف إضافية تبلغ 297 كيلومترًا مربعًا، وبشروط مالية محسّنة، ما سيعزز الكفاءة التشغيلية للشركة ويمنحها المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر.
ووفقا للتقرير، تلتزم "دانة غاز"، بموجب الاتفاقية الجديدة، بتنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة.
ومن المتوقع أن يُسهم البرنامج في الحد من الآثار المترتبة على تراجع إنتاج حقول "دانة غاز" في مصر، من خلال زيادة كميات الغاز المنتج بمقدار 80 مليار قدم مكعبة.
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