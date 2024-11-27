https://sarabic.ae/20241127/بعد-رأس-الحكمة-مصر-تعلن-عن-مشروع-مهم-للغاية-مع-قطر-في-الساحل-الشمالي-1095263559.html

بعد رأس الحكمة... مصر تعلن عن مشروع "مهم للغاية" مع قطر في الساحل الشمالي

بعد رأس الحكمة... مصر تعلن عن مشروع "مهم للغاية" مع قطر في الساحل الشمالي

سبوتنيك عربي

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه عن إطلاق تعاون مع دولة قطر لتنفيذ مشروع استثماري وصفته بـ "المهم للغاية". 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T17:36+0000

2024-11-27T17:36+0000

2024-11-27T17:36+0000

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ونقل بيان مجلس الوزراء المصري، عن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أن المشروع العقاري سيكون في منطقة الساحل الشمالي المصرية، لافتا إلى أن "شركات التشييد والبناء القطرية أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت خلال استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم".وكشف البيان عن مباحثات مشتركة مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، حيث تقدمت قطر بطلب لمصر للاستثمار في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، كما أعربت قطر عن رغبتها في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات.يأتي ذلك على هامش لقاء جمع مدبولي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الأربعاء في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.وفي مايو/ أيار الماضي، صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن استثمارات مشروع "رأس الحكمة" على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار.جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبر تقنية الفيديو عقده مدبولي، مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة من بينهم 59 مستثمرا من دولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف مدبولي أن "تطوير مدينة العلمين وإنشاء مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة"، وأوضح أن "ذلك يأتي في إطار سعي مصر المستمر لدعم القطاع الخاص بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة".كما لفت مدبولي إلى أن "قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر لدورها المهم في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته".وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أن اتفاقية مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

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