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https://sarabic.ae/20241109/برلماني-مصري-يعلن-قرب-توقيع-اتفاق-استثماري-كبير-مع-السعودية-1094625826.html
برلماني مصري يعلن قرب توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية
برلماني مصري يعلن قرب توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية
سبوتنيك عربي
كشف البرلماني المصري طارق شكري، عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T10:45+0000
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وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية: "إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة".وذكر البرلماني المصري، الجمعة: "نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية".واعتبر شكري أن "مصر هي أرض الفرص"، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.وأشار إلى "توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل".وكانت مصر قد وقعت اتفاقية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير/ شباط الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر. ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.
https://sarabic.ae/20240531/رئيس-الوزراء-المصري-استثمارات-مشروع-رأس-الحكمة--لن-تقل-عن-150-مليار-دولار-1089379594.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني مصري يعلن قرب توقيع اتفاق استثماري كبير مع السعودية

10:45 GMT 09.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 32 في جدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 32 في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
كشف البرلماني المصري طارق شكري، عن إمكانية توقيع مصر اتفاقية استثمار مع السعودية، في ظل مفاوضات متواصلة بين حكومتي البلدين.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، في تصريحات تلفزيونية: "إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة".
وذكر البرلماني المصري، الجمعة: "نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريب لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات، ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية، ولدينا أكثر من فرصة استثمارية".
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
رئيس الوزراء المصري: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار
31 مايو, 09:03 GMT
واعتبر شكري أن "مصر هي أرض الفرص"، مؤكدا أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية.
وأشار إلى "توثيق مجلس الوزراء المصري، لضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل".
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، مع دولة الإمارات، في فبراير/ شباط الماضي، بقيمة استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة استثمار خارجي في تاريخ مصر.
ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.
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