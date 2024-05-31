https://sarabic.ae/20240531/رئيس-الوزراء-المصري-استثمارات-مشروع-رأس-الحكمة--لن-تقل-عن-150-مليار-دولار-1089379594.html

رئيس الوزراء المصري: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار

رئيس الوزراء المصري: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الخميس، بأن استثمارات مشروع "رأس الحكمة" على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار. 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T09:03+0000

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جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبر تقنية الفيديو عقده مدبولي، أمس الخميس، مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة من بينهم 59 مستثمرا من دولة الإمارات العربية المتحدة.وأضاف مدبولي أن "تطوير مدينة العلمين وإنشاء مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة".وأوضح أن "ذلك يأتي في إطار سعي مصر المستمر لدعم القطاع الخاص بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة".وأكد أن "مصر تطلع لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%، خلال العام المقبل، و65% خلال السنوات الثلاث المقبلة".كما لفت مدبولي إلى أن "قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر لدورها المهم في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته".وكان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن الشهر الماضي، أن اتفاقية مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.ويتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة"، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

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