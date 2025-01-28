https://sarabic.ae/20250128/مصر-تستقبل-سفينة-حفر-عملاقة-لبدء-تطوير-أكبر-حقول-الغاز-في-البلاد-1097243920.html
مصر تستقبل سفينة حفر عملاقة لبدء تطوير أكبر حقول الغاز في البلاد
مصر تستقبل سفينة حفر عملاقة لبدء تطوير أكبر حقول الغاز في البلاد
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفينة حفر عملاقة إلى مصر، للبدء بتطوير أحد أكبر حقول الغاز في البلاد. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T14:23+0000
2025-01-28T14:23+0000
2025-01-28T14:50+0000
اقتصاد
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097245735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4fa47363a4ab267e94b5b7f7abd47c1.jpg
وجاء في التقرير أن سفينة حفر عملاقة وصلت إلى حقل غاز ظهر المصري، تمهيدًا لبدء حفر آبار جديدة في إطار خطة التطوير التي تتبنّاها وزارة البترول بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.وأشار التقرير إلى وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى موقع أكبر حقل غاز في مصر شرقي المتوسط استعدادًا لبدء مهامها الجديدة.ويأتي وصول سفينة الحفر الإيطالية إلى حقل ظهر المصري تأكيدًا لتصريحات رئيس شركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اللذين أكدا موعد وصولها في الأيام الأخيرة من يناير/كانون الثاني الجاري.وتعتبر سفينة الحفر "سايبم 10000" مصممة لأنشطة مزدوجة، وتأتي مجهّزة باختبار الآبار الممتدة (EWT) ومنشأة الإنتاج الأول، إذ تستطيع الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، على عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا).تستهدف أعمال تطوير حقل ظهر حفر بئرين جديدتين، بهدف الرجوع بخطّة الإنتاج إلى ما قبل توقف أعمال الحفر، عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يوميا.بقيادة دول عربية... إنتاج الغاز في الشرق الأوسط يشهد قفزة جديدةصادرات دولة عربية من النفط ترتفع 10% في 2024
https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-تسجل-اكتشافات-ضخمة-للنفط-والغاز-في-24-ساعة----1097002816.html
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097245735_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f1f3212bfffb7c2f1868c1edff8d2ce5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تستقبل سفينة حفر عملاقة لبدء تطوير أكبر حقول الغاز في البلاد
14:23 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.01.2025)
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفينة حفر عملاقة إلى مصر، للبدء بتطوير أحد أكبر حقول الغاز في البلاد.
وجاء في التقرير أن سفينة حفر عملاقة وصلت إلى حقل غاز ظهر المصري، تمهيدًا لبدء حفر آبار جديدة في إطار خطة التطوير التي تتبنّاها وزارة البترول بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية.
وأشار التقرير إلى وصول سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى موقع أكبر حقل غاز في مصر شرقي المتوسط استعدادًا لبدء مهامها الجديدة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن أعمال الحفر الجديدة التي ستنفّذها "سايبم 10000" تستهدف إعادة إنتاج حقل غاز ظهر، لمستوياته السابقة، عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يوميًا.
ويأتي وصول سفينة الحفر
الإيطالية إلى حقل ظهر المصري تأكيدًا لتصريحات رئيس شركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اللذين أكدا موعد وصولها في الأيام الأخيرة من يناير/كانون الثاني الجاري.
وتعتبر سفينة الحفر "سايبم 10000" مصممة لأنشطة مزدوجة، وتأتي مجهّزة باختبار الآبار الممتدة
(EWT) ومنشأة الإنتاج الأول، إذ تستطيع الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، على عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا).
تستهدف أعمال تطوير حقل ظهر حفر بئرين جديدتين، بهدف الرجوع بخطّة الإنتاج إلى ما قبل توقف أعمال الحفر،
عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يوميا.