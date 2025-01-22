https://sarabic.ae/20250122/بينها-دولتنا-عربيتان-8-دول-أفريقية-تشهد-تطورات-في-مصافي-التكرير---1097048461.html

بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير

بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير

سبوتنيك عربي

نشرت وسائل إعلام متخصصة في قطاع الطاقة، تقريرا حول تطورات مصافي التكرير في أفريقيا من خلال إلقاء نظرة على مستجدات المنشآت في 8 دول، هي: الجزائر، ليبيا،... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T15:41+0000

2025-01-22T15:41+0000

2025-01-22T15:41+0000

اقتصاد

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ووفقا للتقرير، أحرز قطاع التكرير في الجزائر خطوات مهمة خلال الآونة الأخيرة، حيث طرحت شركة "سوناطراك" مناقصة للإغلاق في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بهدف تعزيز مصفاة "أرزيو" ببناء وحدة جديدة لمعالجة النافثا الثقيلة. واستأنفت مصفاة "رأس لانوف" العمل بعد 11 عامًا من خلاف تحكيمي بين مؤسسة النفط الليبية و"شركة النفط الإماراتية الليبية" انتهى لصالح الأولى في مارس/آذار 2021، وتم تشغيل محطة لإنتاج الإيثيلين بعدما انطلقت مراحل تشغيلها الأولية في مايو/أيّار الماضي، عبر ضخ النافثا وتشغيل أنظمة ضواغط الغاز.وتلقت مصافي التكرير في أفريقيا دعمًا من نشاط مكثف في نيجيريا، التي استأنفت تشغيل مصفاة "بورت هاركورت" و"واري"، وتستعد لتشغيل مصفاتي "كادونا" و"نيو بورت هاركورت"، بالإضافة إلى وحده ثانوية في مصفاة "دانغوتي".وفي غانا، أعلنت هيئة النفط المعنية أكتوبر/تشرين الأول الماضي استئناف تشغيل مصفاة "تيما" بطاقة تنخفض عن طاقتها السابقة، بعد سنوات من اضطراب العمل في وحدتي تقطير الخام والتكسير.وأما في زامبيا، تسعى الحكومة لجذب مستثمر لمصفاة "إنديني" المتوقفة بسبب صعوبات مالية وتقنية دون التزام منها بتطويرها؛ إذ اكتفت بمنح تعويضات لما يزيد على 399 عاملًا بها، دون إجراء صيانة للمرافق، بحسب موقع "الطاقة".

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