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بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير
بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام متخصصة في قطاع الطاقة، تقريرا حول تطورات مصافي التكرير في أفريقيا من خلال إلقاء نظرة على مستجدات المنشآت في 8 دول، هي: الجزائر، ليبيا،... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T15:41+0000
2025-01-22T15:41+0000
اقتصاد
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ووفقا للتقرير، أحرز قطاع التكرير في الجزائر خطوات مهمة خلال الآونة الأخيرة، حيث طرحت شركة "سوناطراك" مناقصة للإغلاق في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بهدف تعزيز مصفاة "أرزيو" ببناء وحدة جديدة لمعالجة النافثا الثقيلة. واستأنفت مصفاة "رأس لانوف" العمل بعد 11 عامًا من خلاف تحكيمي بين مؤسسة النفط الليبية و"شركة النفط الإماراتية الليبية" انتهى لصالح الأولى في مارس/آذار 2021، وتم تشغيل محطة لإنتاج الإيثيلين بعدما انطلقت مراحل تشغيلها الأولية في مايو/أيّار الماضي، عبر ضخ النافثا وتشغيل أنظمة ضواغط الغاز.وتلقت مصافي التكرير في أفريقيا دعمًا من نشاط مكثف في نيجيريا، التي استأنفت تشغيل مصفاة "بورت هاركورت" و"واري"، وتستعد لتشغيل مصفاتي "كادونا" و"نيو بورت هاركورت"، بالإضافة إلى وحده ثانوية في مصفاة "دانغوتي".وفي غانا، أعلنت هيئة النفط المعنية أكتوبر/تشرين الأول الماضي استئناف تشغيل مصفاة "تيما" بطاقة تنخفض عن طاقتها السابقة، بعد سنوات من اضطراب العمل في وحدتي تقطير الخام والتكسير.وأما في زامبيا، تسعى الحكومة لجذب مستثمر لمصفاة "إنديني" المتوقفة بسبب صعوبات مالية وتقنية دون التزام منها بتطويرها؛ إذ اكتفت بمنح تعويضات لما يزيد على 399 عاملًا بها، دون إجراء صيانة للمرافق، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
https://sarabic.ae/20250117/بعد-توقف-لـ-10-سنوات-شركات-دولية-تستأنف-نشاطها-النفطي-في-ليبيا-1096863384.html
https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-تسجل-اكتشافات-ضخمة-للنفط-والغاز-في-24-ساعة----1097002816.html
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اقتصاد
اقتصاد

بينها دولتنا عربيتان... 8 دول أفريقية تشهد تطورات في مصافي التكرير

15:41 GMT 22.01.2025
© Getty Images / CFOTOبئر نفط
بئر نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / CFOTO
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نشرت وسائل إعلام متخصصة في قطاع الطاقة، تقريرا حول تطورات مصافي التكرير في أفريقيا من خلال إلقاء نظرة على مستجدات المنشآت في 8 دول، هي: الجزائر، ليبيا، نيجيريا، السودان، جنوب أفريقيا، غانا، الكاميرون، زامبيا.
ووفقا للتقرير، أحرز قطاع التكرير في الجزائر خطوات مهمة خلال الآونة الأخيرة، حيث طرحت شركة "سوناطراك" مناقصة للإغلاق في نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، بهدف تعزيز مصفاة "أرزيو" ببناء وحدة جديدة لمعالجة النافثا الثقيلة.

ومن المتوقع، أن تصل طاقة وحدة النافثا الجديدة إلى 1.2 مليون طن متري سنويًا؛ إذ يُطوَّر المشروع على مرحلتين، بالإضافة إلى بناء وحدة لإنتاج 200 ألف طن متري سنويًا من مادة "إم تي بي إي MTBE" -الهادفة لتعزيز إنتاج البنزين والوقود- في المنطقة الصناعية بأرزيو.

ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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الجزائر تمد دولة عربية بشحنة ضخمة من الغاز لدعم استقرار الطاقة
20 يناير, 07:35 GMT

أما بالنسبة لقطاع التكرير في ليبيا، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة بمنتصف الشهر الماضي، بعد تعرض خزانات تخزين مصفاة "الزاوية" لأضرار؛ إثر اشتباكات مسلحة، فيما لم يشهد إنتاج الوقود في المصفاة أي تقلبات

واستأنفت مصفاة "رأس لانوف" العمل بعد 11 عامًا من خلاف تحكيمي بين مؤسسة النفط الليبية و"شركة النفط الإماراتية الليبية" انتهى لصالح الأولى في مارس/آذار 2021، وتم تشغيل محطة لإنتاج الإيثيلين بعدما انطلقت مراحل تشغيلها الأولية في مايو/أيّار الماضي، عبر ضخ النافثا وتشغيل أنظمة ضواغط الغاز.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بعد توقف لـ 10 سنوات... شركات دولية تستأنف نشاطها النفطي في ليبيا
17 يناير, 11:12 GMT
وتلقت مصافي التكرير في أفريقيا دعمًا من نشاط مكثف في نيجيريا، التي استأنفت تشغيل مصفاة "بورت هاركورت" و"واري"، وتستعد لتشغيل مصفاتي "كادونا" و"نيو بورت هاركورت"، بالإضافة إلى وحده ثانوية في مصفاة "دانغوتي".
وتطمح جنوب أفريقيا إلى تشغيل مصفاة "سابريف التي يتوقع أن تصل طاقتها إلى 600 ألف برميل يوميًا، بعد إعادة التشغيل.
وفي غانا، أعلنت هيئة النفط المعنية أكتوبر/تشرين الأول الماضي استئناف تشغيل مصفاة "تيما" بطاقة تنخفض عن طاقتها السابقة، بعد سنوات من اضطراب العمل في وحدتي تقطير الخام والتكسير.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة
أمس, 12:50 GMT
وتتطلع الكاميرون إلى إعادة بناء مصفاة "ليمبي" المتوقفة عن العمل منذ اندلاع حريق بها، في نهاية مايو/أيار 2019، الذي تجاوزت طاقتها الإنتاجية قبله المستويات المتوقعة؛ إذ سجّلت ارتفاعًا من 45 ألف برميل يوميًا إلى 72 ألف برميل.
وأما في زامبيا، تسعى الحكومة لجذب مستثمر لمصفاة "إنديني" المتوقفة بسبب صعوبات مالية وتقنية دون التزام منها بتطويرها؛ إذ اكتفت بمنح تعويضات لما يزيد على 399 عاملًا بها، دون إجراء صيانة للمرافق، بحسب موقع "الطاقة".
وعلى عكس وتيرة نشاط غالبية مصافي التكرير في أفريقيا، باتت "مصفاة الخرطوم" إحدى أبرز ضحايا الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث خرجت عن الخدمة في نهاية مايو/أيّار الماضي.
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