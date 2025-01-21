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https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-تسجل-اكتشافات-ضخمة-للنفط-والغاز-في-24-ساعة----1097002816.html
3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة
3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن اكتشافات نفط وغاز ضخمة خلال يوم واحد لـ3 دول عربية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة بصفتها أكبر منتج ومصدّر للموارد... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار التقرير إلى أن الاكتشافات الجديدة تعزّز مكانة مصادر الطاقة التقليدية، وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الطموحة في البنية التحتية، بما يدعم القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز العالمي.ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن اكتشافات النفط والغاز التي أُعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية تدعم احتياطيات المنطقة، بأكثر من 3 مليارات برميل من النفط المكافئ.ووفقا لتقرير منصة الطاقة، فإن هذه الاكتشافات تتوزع في 3 دول عربية، وهي كالآتي:يذكر أن الدول العربية تستحوذ على 726.5 مليار برميل، بما يشكّل نحو 54% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم المقدَّرة بنحو 1335 مليار برميل بنهاية 2023، في حين تصل احتياطيات العرب من الغاز نحو 56.7 تريليون متر مكعب، وبحصّة 26.7% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاددولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
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https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
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اقتصاد, العالم العربي, تكرير نفط, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, تكرير نفط, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة

3 دول عربية تسجل اكتشافات ضخمة للنفط والغاز في 24 ساعة

12:50 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن اكتشافات نفط وغاز ضخمة خلال يوم واحد لـ3 دول عربية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة بصفتها أكبر منتج ومصدّر للموارد الهيدروكربونية، وتدعم تلبية جزء من الطلب العالمي على الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الاكتشافات الجديدة تعزّز مكانة مصادر الطاقة التقليدية، وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الطموحة في البنية التحتية، بما يدعم القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز العالمي.
ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فإن اكتشافات النفط والغاز التي أُعلنت خلال الـ24 ساعة الماضية تدعم احتياطيات المنطقة، بأكثر من 3 مليارات برميل من النفط المكافئ.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا
07:41 GMT
ووفقا لتقرير منصة الطاقة، فإن هذه الاكتشافات تتوزع في 3 دول عربية، وهي كالآتي:
1.
حقل شرق بغداد في العراق
أعلن العراق عن أكبر اكتشاف للنفط والغاز في حقل شرق بغداد، ويبلغ حجم احتياطيات اكتشاف النفط الجديد نحو ملياري برميل، وتم التوصل إليه بعد عمليات تنقيب أجرتها شركة نفط الوسط، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.
2.
حقل الجليعة في الكويت
أعلنت الكويت عن اكتشافات نفط وغاز في حقل الجليعة البحري باحتياطيات تقترب من مليار برميل من النفط المكافئ، بالإضافة إلى كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية.
3.
حقل غاز بمنطقة بدر في مصر
أُعلنت مصر عن اكتشاف غاز في مصر بمنطقة بدر، باحتياطيات تصل إلى 75 مليار قدم مكعبة، ما يدعم جهودها الرامية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز لتأمين الطلب المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
الجزائر تمد دولة عربية بشحنة ضخمة من الغاز لدعم استقرار الطاقة
أمس, 07:35 GMT
يذكر أن الدول العربية تستحوذ على 726.5 مليار برميل، بما يشكّل نحو 54% من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم المقدَّرة بنحو 1335 مليار برميل بنهاية 2023، في حين تصل احتياطيات العرب من الغاز نحو 56.7 تريليون متر مكعب، وبحصّة 26.7% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاد
دولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
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