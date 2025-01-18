https://sarabic.ae/20250118/من-دولة-عربية-و3-بلدان-أفريقية-الهند-تشتري-7-ملايين-برميل-نفط-1096904760.html

من دولة عربية و3 بلدان أفريقية... الهند تشتري 7 ملايين برميل نفط

من دولة عربية و3 بلدان أفريقية... الهند تشتري 7 ملايين برميل نفط

سبوتنيك عربي

بلغت مشتريات الهند من السوق الفورية لخامات الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في الآونة الأخيرة، 7 ملايين برميل. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T12:12+0000

2025-01-18T12:12+0000

2025-01-18T12:12+0000

اقتصاد

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ووُزِعت شحنات الهند من نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، على دولة عربية واحدة و3 دول من القارة السمراء.ويشار إلى أن وتيرة شراء مصافي التكرير الهندية لنفط الشرق الأوسط المطروح في السوق الفورية، قد زادت خوفًا من تأثر حركة الشحن البحري بالقيود على عدد كبير من الناقلات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.

https://sarabic.ae/20241115/دولة-عربية-تزود-الهند-بـ520-ألف-طن-سنويًا-من-الغاز-المسال-1094821825.html

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اقتصاد