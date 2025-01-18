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من دولة عربية و3 بلدان أفريقية... الهند تشتري 7 ملايين برميل نفط
من دولة عربية و3 بلدان أفريقية... الهند تشتري 7 ملايين برميل نفط
سبوتنيك عربي
بلغت مشتريات الهند من السوق الفورية لخامات الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في الآونة الأخيرة، 7 ملايين برميل. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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ووُزِعت شحنات الهند من نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، على دولة عربية واحدة و3 دول من القارة السمراء.ويشار إلى أن وتيرة شراء مصافي التكرير الهندية لنفط الشرق الأوسط المطروح في السوق الفورية، قد زادت خوفًا من تأثر حركة الشحن البحري بالقيود على عدد كبير من الناقلات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
https://sarabic.ae/20241115/دولة-عربية-تزود-الهند-بـ520-ألف-طن-سنويًا-من-الغاز-المسال-1094821825.html
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اقتصاد
اقتصاد

من دولة عربية و3 بلدان أفريقية... الهند تشتري 7 ملايين برميل نفط

12:12 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
بلغت مشتريات الهند من السوق الفورية لخامات الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، في الآونة الأخيرة، 7 ملايين برميل.
ووُزِعت شحنات الهند من نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، على دولة عربية واحدة و3 دول من القارة السمراء.

ويشمل ذلك شحنة نادرة من دولة الإمارات، قوامها مليوني برميل من خام "مربان"، بعدما أمنّت شركة النفط الهندية "توتسا"، علاوة تسليم على ظهر السفينة تصل إلى 5 دولارات فوق سعر خام دبي.

صورة جوية لناقلة الغاز المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
دولة عربية تزود الهند بـ520 ألف طن سنويا من الغاز المسال
15 نوفمبر 2024, 09:20 GMT

أما بالنسبة للشحنات الأخرى، فتم استيرادها من نيجيريا من خامي "أغبامي" و"أكبو"، بواقع مليون برميل من كل خام، بالإضافة إلى شحنة من خام "رابي" الخفيف من الغابون، من شركة "شل" بلغت مليون برميل، وشحنة من خامي "أغبامي" و"نيمبا" من أنغولا، من شركة "شيفرون"، بواقع مليون برميل من كل خام.

ويشار إلى أن وتيرة شراء مصافي التكرير الهندية لنفط الشرق الأوسط المطروح في السوق الفورية، قد زادت خوفًا من تأثر حركة الشحن البحري بالقيود على عدد كبير من الناقلات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
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