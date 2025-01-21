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https://sarabic.ae/20250121/3-دول-عربية-ضمن-الـ10-الكبار-لأهم-مشاريع-الطاقة-المتجددة-في-أفريقيا----1096992311.html
3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا
3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، استأثرت بها 10 دول من ضمنها 3 دول عربية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T07:41+0000
2025-01-21T07:41+0000
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اقتصاد
العالم العربي
طاقة
طاقة نظيفة
طاقة متجددة
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وأشار التقرير إلى أن 10 دول أفريقية تقوم بتنفيذ أهم مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، خلال عام 2025، شملت 3 دول عربية، المغرب، ومصر، وتونس، وغيرها من الدول الأفريقية.وبحسب التقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يُتوقع أن تتجاوز سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا 320 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يجعل القارة رائدةً عالميًا في الطاقة النظيفة.ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نستعرض قائمة الـ10دول (دون أي ترتيب) التي تقود نمو الاستثمارات في أهم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأقريقية لعام 2025، وهي كالآتي:ونوه التقرير بأن الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا يُتوقع أن تنمو بأكثر من 40% خلال المدة من 2026 إلى 2030، مقارنةً بعام 2023، الذي لامست فيه قيمة تلك الاستثمارات 36.6 مليار دولار.وتشهد أفريقيا تطوير مشروعات طاقة متجددة عديدة يعوّل عليها العديد من دول القارة في سد الطلب المتنامي لديها على الكهرباء وتسريع جهود التحول الأخضر.دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي في حقل شرقي البلاددولة عربية تدخل مرحلة جديدة في التنقيب عن النحاس بصفقة استراتيجية
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة, طاقة نظيفة, طاقة متجددة

3 دول عربية ضمن الـ10 الكبار لأهم مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا

07:41 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Oleg Matveevطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Oleg Matveev
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، استأثرت بها 10 دول من ضمنها 3 دول عربية.
وأشار التقرير إلى أن 10 دول أفريقية تقوم بتنفيذ أهم مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، خلال عام 2025، شملت 3 دول عربية، المغرب، ومصر، وتونس، وغيرها من الدول الأفريقية.
وبحسب التقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يُتوقع أن تتجاوز سعة الطاقة المتجددة في أفريقيا 320 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يجعل القارة رائدةً عالميًا في الطاقة النظيفة.
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ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نستعرض قائمة الـ10دول (دون أي ترتيب) التي تقود نمو الاستثمارات في أهم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة الأقريقية لعام 2025، وهي كالآتي:
1.
جنوب أفريقيا
2.
المغرب
3.
مصر
4.
كينيا
5.
إثيوبيا
6.
غانا
7.
نيجيريا
8.
تونس
9.
رواندا
10.
تنزانيا
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ونوه التقرير بأن الاستثمارات بقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا يُتوقع أن تنمو بأكثر من 40% خلال المدة من 2026 إلى 2030، مقارنةً بعام 2023، الذي لامست فيه قيمة تلك الاستثمارات 36.6 مليار دولار.
وتشهد أفريقيا تطوير مشروعات طاقة متجددة عديدة يعوّل عليها العديد من دول القارة في سد الطلب المتنامي لديها على الكهرباء وتسريع جهود التحول الأخضر.
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