https://sarabic.ae/20250118/بلد-عربي-يشهد-ارتفاعا-في-أسعار-ألواح-الطاقة-الشمسية-خلال-عام-2025-1096893252.html
بلد عربي يشهد ارتفاعا في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال عام 2025
بلد عربي يشهد ارتفاعا في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال عام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير متخصص جديد عن ارتفاع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية في إحدى الدول العربية خلال عام 2025. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T06:36+0000
2025-01-18T06:36+0000
2025-01-18T06:36+0000
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وأشار التقرير الجديد الذي نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، إلى ارتفاع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، خلال عام 2025، نتيجة لزيادة الطلب عليها بعد دمار عدد ضخم من المنظومات الشمسية في البلاد، نتيجة للحرب الأخيرة.وكشف التقرير أن "أسعار الألواح الشمسية في لبنان، كانت قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، نتيجة لعدة أسباب، أبرزها الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة العملة الوطنية".من جهته، قال أمين سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية (إل إس آي إس)، وعضو نقابة المهندسين في بيروت المهندس يوسف غنطوس، إنه "من الصعب التكهن بأسعار ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، خلال عام 2025"، مُرجعًا ذلك لأسباب عدة، أبرزها أن "الاقتصاد في لبنان يعتمد على سعر صرف الدولار".وأكد عدد من الخبراء، في تصريحات للمنصة، أن "أسعار ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، تتأثر بعدّة عوامل، من بينها تكلفة الاستيراد التي تعتمد على سعر الدولار، والطلب المحلي".وأشار الخبراء إلى أن "استمرار القيود على الاستيراد بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى نقص الألواح وارتفاع أسعارها".دولة عربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة مستدامة9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025
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العالم العربي, اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, طاقة شمسية, محطة طاقة شمسية, طاقة نظيفة
العالم العربي, اقتصاد, لبنان, أخبار لبنان, طاقة شمسية, محطة طاقة شمسية, طاقة نظيفة
بلد عربي يشهد ارتفاعا في أسعار ألواح الطاقة الشمسية خلال عام 2025
كشف تقرير متخصص جديد عن ارتفاع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية في إحدى الدول العربية خلال عام 2025.
وأشار التقرير الجديد الذي نشرته منصة "الطاقة" المتخصصة، إلى ارتفاع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية في لبنان، خلال عام 2025، نتيجة لزيادة الطلب عليها بعد دمار عدد ضخم من المنظومات الشمسية في البلاد، نتيجة للحرب الأخيرة.
وكشف التقرير أن "أسعار الألواح الشمسية في لبنان، كانت قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، نتيجة لعدة أسباب، أبرزها الأزمات الاقتصادية وتدهور قيمة العملة العملة الوطنية".
15 ديسمبر 2024, 12:33 GMT
من جهته، قال أمين سر الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسية (إل إس آي إس)، وعضو نقابة المهندسين في بيروت المهندس يوسف غنطوس، إنه "من الصعب التكهن بأسعار ألواح الطاقة الشمسية
في لبنان، خلال عام 2025"، مُرجعًا ذلك لأسباب عدة، أبرزها أن "الاقتصاد في لبنان يعتمد على سعر صرف الدولار".
وأوضح غنطوس أن "زيادة الطلب المتوقعة على المنظومات الشمسية قد تسهم في رفع أسعار الألواح الشمسية في لبنان عام 2025، بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%".
26 نوفمبر 2024, 11:31 GMT
وأكد عدد من الخبراء، في تصريحات للمنصة، أن "أسعار ألواح الطاقة الشمسية
في لبنان، تتأثر بعدّة عوامل، من بينها تكلفة الاستيراد التي تعتمد على سعر الدولار، والطلب المحلي".
وأشار الخبراء إلى أن "استمرار القيود على الاستيراد بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى نقص الألواح
وارتفاع أسعارها".